Overskud i AaB

Fodboldklubben AaB opjusterer sine forventninger til regnskabsåret for 2020.

AaB forventede tidligere et resultat i intervallet fra minus to millioner til plus tre millioner, men nu forventer man et plusregnskab på mellem otte og ti millioner før skat.

Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

- I forbindelse med årsafslutningen, og på baggrund af at Erhvervsstyrelsen i december 2020 har ændret praksis for opgørelse af kompensation for aflyste arrangementer, har AaB revurderet opgørelsen over mistede indtægter og forudsætningerne for ansøgning om kompensation, lyder det fra klubben.

Desuden sker opjusteringen på baggrund af øgede transferindtægter - blandt andet i form af udløste kampbonusser, tilføjes det.

AaB tager dog det forbehold, at Resultatet for 2020 fortsat er behæftet med usikkerhed, da kompensationsansøgningerne endnu ikke er afklarede.

AaB forventer i 2021 et minus på mellem to og fem millioner kroner. Det er inklusive AaB's andel i Joakim Mæhles nylige skifte fra belgiske Genk til italienske Atalanta. AaB solgte Mæhle til Genk i 2017.

