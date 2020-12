På vinterpause som ubesejret

Viborg FF går ubesejret ind til forårets kampe i landets næstbedste fodboldrække.

Fredag vandt midtjyderne 1-0 på udebane mod FC Helsingør. Dermed skal Esbjerg søndag vinde med otte mål eller mere over Hvidovre for at fravriste Viborg førstepladsen vinteren over.

Viborg har nu 38 point og er altså uden nederlag efter 16 kampe. Esbjerg kan med en sejr komme op på samme antal, men har altså en dårligere målscore end viborgenserne.

Sejrsmålet fredag blev scoret af Christian Sørensen, der dermed for anden uge i træk spillede en vigtig rolle for Viborg. I sidste uge var det nemlig også Sørensen, der scorede for Viborg i 1-1-kampen mod HB Køge.

Som om der ikke var nok ligheder i forvejen, så var hans mål fredag ligesom mod Køge også på et frispark, der blev sparket direkte i kassen. Scoringen faldt små 20 minutter inde i anden halvleg og blev altså kampens eneste.

Tidligere fredag spillede sidste sæsons superliganedrykkere fra Hobro 1-1 med Kolding IF.

Silkeborg, der også spillede i Superligaen sidste sæson, var noget mere overbevisende, da det ude mod Skive endte med en 4-0-sejr.

