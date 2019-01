Parken bekræfter: Amerikanske opkøbere vil mødes

Parken Sport & Entertainment bekræfter, at de har fået en henvendelse fra et selskab, der kalder sig Arena Developments ApS, men to storaktionærer vil ikke i dialog om salg af aktier

I en selskabsmeddelelse onsdag morgen bekræfter selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment, at de har fået en forespørgsel på at mødes med et selskab, der går under navnet Arena Developments Aps.

Samtidig oplyses det, at storaktionærerne Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen ikke er interesseret i at sælge deres aktier, og at de derfor ikke finder det relevant at mødes med Arena Developments Aps.

'Med henvisning til gårsdagens artikler om et muligt købstilbud på aktierne i PARKEN Sport & Entertainment A/S og i fortsættelse af selskabsmeddelelse nr. 01/2019 af 8. januar 2019 kan det oplyses, at PARKEN Sport & Entertainment A/S på vegne et selskab, der benævner sig Arena Developments ApS, har modtaget en anmodning om et møde, herunder med storaktionærerne Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen', skriver firmaet.

'PARKEN Sport & Entertainment A/S har forelagt anmodningen for Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen, der begge har oplyst, at deres aktier i PARKEN Sport & Entertainment A/S ikke er til salg, hvorfor de ikke finder deltagelse i et møde med Arena Developments ApS relevant', skriver de.

Tirsdag oplyste LD (Lønmodtagernes Dyrtidsfond, red.), der sidder på 29 procent af aktierne i Parken, at de ikke er afvisende, og derfor må det formodes, at de gerne mødes med henblik på et muligt salg af deres aktier.

Ifølge erhvervsmediet InsideBusiness er det en gruppe investorer med den amerikanske investeringsfond Fortress i ryggen, der er interesseret i at overtage Parken Sport & Entertainment.

