Pernille Harder vækker opsigt: - Spring ud!

Det danske landsholds-es er af den opfattelse, at mange mandlige spillere går og skjuler deres homoseksualitet

Mens bolden også ligger stille i de bedste kvindelige fodboldrækker, har den danske Bundesliga-profil Pernille Harder en opfordring til sine mandlige kolleger.

Hun er som bekendt selv stået frem som homoseksuel, og hun ville ønske, at flere af mændene i sporten ville gøre det samme.

- Jeg håber, at også de mandlige spillere, der er homoseksuelle, har modet til at stå ved det, for de er der helt sikkert, siger 27-årige Harder til kvindefodboldmagasinet 'ELFEN' ifølge Welt.

Med Wolfsburg har Pernille Harder opnået stor succes nationalt som internationalt. Foto: Gleb Garanich/Ritzau Scanpix

Forstår dilemmaet

Hun forstår dog, hvis det kan være sværere som mandlig fodboldspiller.

- Jeg forstår tøven, for mænds fodbold dyrker stadig forældede forestillinger om maskulinitet, og det må helt sikkert være meget anderledes end hos kvinder, tilføjer Pernille Harder.

Den danske landsholdsstjerne har allerede en flot karriere bag sig. I 2017 var hun en afgørende del af det danske landshold, der snuppede sølv ved EM, ligesom hun personligt har høstet fornem hæder, blandt andet som UEFA's bedste kvindelige fodboldspiller i 2018.

Også på klubplan kører det for Harder, der har vundet Bundesligaen og pokalturneringen hvert år med Wolfsburg siden ankomsten i 2017 og desuden stået i Champions League-finalen i 2018.

Privat danner hun par med svenske Magdalena Eriksson, som spiller for Chelsea i Premier League.

