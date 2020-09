Peter Graulund fyret som fodboldekspert

Fodboldeksperten Peter Graulund er fortid på TV3 Sporten.

NENT Group har stoppet samarbejdet med fodboldeksperten øjeblikket.

Det sker med baggrund i, at Ekstra Bladet tidligere onsdag har afsløret, at Peter Graulund har deltaget i et møde med Magnus Kofod Andersen fra FC Nordsjælland og agenten Mikkel Beck, der har lavet en aftale med Magnus Kofod i foråret.

Ledelsen hos NENT har mistet tilliden til Peter Graulund, der stopper øjeblikkeligt på TV3 Sporten. foto: Gregers Tycho.

Stopper her og nu

Peter Graulund var udover fodboldekspert på TV3 også registreret fodboldagent. Og den sammenblanding har altså kostet ham jobbet hos TV3 Sporten.

Ekstra Bladet erfarer, at NENT Group for kort tid siden har sendt en intern meddelelse ud til de ansatte, hvor der redegøres for, at samarbejdet med Peter Graulund stopper øjeblikkeligt.

- Jeg kan bekræfte vi øjeblikkeligt stopper samarbejdet med Peter Graulund. Det skyldes manglende tillid imellem os. Derudover har jeg ingen kommentarer, siger sportschef Kim Mikkelsen til Ekstra Bladet.

I fredags afslørede Ekstra Bladet, at Peter Graulund optrådte på et foto ved siden af Marcus Hannesbo, da han underskrev en kontrakt med AaB.

Peter Graulund optrådte på fotoet som en vennetjeneste for Mikkel Beck, der er agent for Marcus Hannesbo.

- Peter Graulund skulle aldrig have sagt ja til at hjælpe sin ven Mikkel Beck i dette særlige tilfælde. Det tror jeg godt, at han ved nu. Det var naivt og dumt.

- Jeg vil gerne understrege, at det selvfølgelig ikke er foreneligt med at være ansat som ekspert hos os, hvis man samtidig bedriver agentarbejde i Superligaen, sagde Kim Mikkelsen, sportschef hos NENT Group i fredags.

Peter Graulund var både fodboldagent samt fodboldekspert og så deltog han i et møde med Magtnus Kofod og Mikkel Beck. Det fjernede tilliden til ham fra ledelsen hos NENT. Foto: Gregers Tycho.

Deltog i møde med spiller

Da Ekstra Bladet tidligere onsdag talte med Graulund, var han meget fåmælt om mødet med Magnus Kofod og Mikkel Beck.

- Peter Graulund, har du deltaget i et møde med FCN-spilleren Magnus Kofod Andersen og Mikkel Beck, der deltog via en skypeforbindelse?

- Jeg mødes med mange forskellige mennesker i Superligaen.

- Kan du ikke se, at det virker problematisk, når du er registreret som agent samtidig med du er fodboldekspert?

- Jeg laver ikke agentarbejde, jeg laver ikke agentarbejde.

Jeg forstår, du ikke laver agentarbejde, men hvorfor afmelder du dig så ikke fra DBUs hjemmeside over registrerede fodboldagenter?

- Det er vel en sag mellem mig og min arbejdsgiver. Alle mine chefer er bekendt med, at jeg er registreret fodboldagent. Men jeg har slet ikke været på kurset endnu på grund af coronaen. Agent-kurset er udskudt flere gange.

- Jeg spørger dig lige igen, Peter. Har du deltaget i et møde med Magnus Kofod Andersen og Mikkel Beck?

- Jeg gentager: Jeg mødes med mange forskellige mennesker i Superligaen, siger Peter Graulund.

Mandagens Offside-program blev det sidste program, som Peter Graulund medvirkede i for TV3.

