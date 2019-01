Peter Mikkelsen er død

Den tidligere top-dommer Peter Mikkelsen er onsdag sovet ind efter længere tids sygdom.

Det bekræfter en anden tidligere top-dommer, Kenn Hansen, på sin Twitter-profil, hvor han på familiens vegne frabeder sig yderligere spørgsmål:

Peter Mikkelsen er til aften sovet stillet ind efter lang tids sygdom omgivet af familien. Familien ønsker ikke spørgsmål, så det beder jeg alle respektere. Peter var ud over Danmarks bedste dommer nogensinde et unikt væsen & en af mine bedste venner. Han vil savnes verden over — Kenn L. Hansen (@HansenKenn) January 30, 2019

Dødsfaldet bekræftes desuden til Ekstra Bladet af Claus Bo Larsen, der som de andre også var fodbolddommer på allerhøjeste niveau.

Ingen af dem dog på så højt niveau som Peter Mikkelsen, der to gange blev kåret til verdens bedste dommer - i 1991 og 1993 - mens han i 1997 blev hædret som årtiets dommer.

Peter Mikkelsen fik i 2013 konstateret modermærkekræft over det ene øje, og da det ikke blev behandlet i tide udviklede det sig til metastaser i hjernen og spredtes til rygsøjlen, leveren og højre lunge.

Sin sidste tid tilbragte Mikkelsen i kørestol primært i hjemmet i Vedbæk, efter at han var faldet og slået hovedet, og han var afhængig af hjælp døgnet rundt.

Peter Mikkelsen var i sin sidste tid lænket til sin kørestol og afhængig af hjælp. Foto: Lars Poulsen

I et interview med Ekstra Bladet i maj fortalte han om sin sygdom, og at han havde tænkt sig at kæmpe til det sidste.

Han fortalte også, at han ikke var bange for at dø, hvis det skulle komme til det.

- Døden ligger hele tiden lige rundt om hjørnet. Lige nu har jeg bare ikke tid til at beskæftige mig med døden.

- Men jeg er ikke bange for at dø. Hvis det bliver det, så tackler vi det på en god måde. Heldigvis ved jeg, hvordan jeg skal tackle døden, sagde Peter Mikkelsen.

Peter Mikkelsen dømte fire slutrunder - VM 1990, EM 1992, VM 1994 og EM 1996 - og han var efter sin aktive karriere tilknyttet DBU's Elitedommergruppe, og han var ligeledes dommer-bedømmer for UEFA. Han blev blot 58 år.

