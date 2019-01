Peter Mikkelsen stoppede Elkjærs karriere

25. november 1990.

En af de absolut bedste angribere i Danmarks historie stod over for karrierens sidste kamp, da Vejle Boldklub mødte B1913 i den anden af to kval-kampe om en plads i den nye Superliga.

33-årige Preben Elkjær blev dog ingen helt for vejlenserne, der havde vundet første opgør. Tværtimod. I den forlængede spilletid så Elkjær gult for anden gang, og det betød en badebillet fra kampens dommer.

Den dengang 30-årige og fremadstormende Peter Mikkelsen, der senere skulle blive kåret som verdens bedste dommer to gange.

Ifølge kamprapporter fra dengang lod Preben Elkjær frustrationen gå ud over Peter Mikkelsen, og hovedpersonen kan godt huske episoden fra sin allersidste kamp.

- Ja, selvfølgelig kan jeg huske det. Det var irriterende.

- Var du utilfreds med udvisningen?

- Det er man jo altid utilfreds med.

- Og du var ikke enig?

- Det er man jo aldrig. Har du nogensinde set en, der var enig i en udvisning, lyder det grinende fra Preben Elkjær, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

- Jeg prøvede bare at overbevise ham om, at det var forkert. Men jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde.

Elkjær fik det andet gule kort for en hård tackling på B1913's Ole Juel, og det fik Peter Mikkelsen til at hive det røde kort frem, selv om han sandsynligvis godt var klar over, at det var Elkjærs sidste kamp.

- Efterfølgende synes jeg måske, det passede meget godt, siger han sarkastisk om at blive udvist i karrierens sidste kamp.

- Men det er klart, at den dag var det en meget vigtig kamp, så det var ikke særlig smart at blive smidt ud. Det var et dumt tidspunkt og den forkerte kamp at blive smidt ud i.

Vejle klarede skærene trods udvisningen og rykkede op i landets bedste række, og den tidligere landsholdskæmpe fik da heller ikke hug af holdkammeraterne. Men det var der en anden årsag til.

- Det gjorde jeg ikke, nej. For jeg gik ind i omklædningsrummet og klædte om, og så kørte jeg hjem. Det var min sidste kamp jo. Men det var så ikke Peter Mikkelsens skyld, vil jeg godt lige sige.

Preben Elkjær mener, at han havde Peter Mikkelsen som dommer et par gange udover den skæbnesvangre november-dag i 1990, men han kendte ham ikke personligt.

Han ærgrer sig dog over den tidligere topdommers alt for tidlige død.

- Han har været en fantastisk repræsentant for dansk fodbold, når vi har en topdommer til at dømme de helt store kampe. Der er lang vej til at få de muligheder. Der skal man virkelig være skarp, og han har jo haft en fantastisk flot karriere. Så det er trist. Det er meget trist, lyder det fra Preben Elkjær.

Peter Mikkelsen døde onsdag efter længere tids sygdom - 58 år gammel.

Se også: Tøffe om Peter Mikkelsen: Han var fantastisk

Se også: Peter Mikkelsen er død