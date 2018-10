Peter Møller ny direktør i DBU

Peter Møller er stoppet som vært på DR Sporten.

Nu har han fået sin fremtid på plads.

Den tidligere udlandsprofessionelle med en karriere i både PSV Eindhoven, FC Zürich, Fulham og Oviedo samt i AaB, Brøndby og FC København skal i fremtiden være fodbold-direktør i DBU. Han tiltræder med øjeblikkelig virkning.

Dermed sender DBU et klart signal om en styrkelse af den sportslige udvikling i unionen.

Scorede ved VM

Peter Møller, der nåede 20 landskampe og scorede fem mål, tiltræder stillingen som fodbolddirektør i DBU, hvor han skal stå i spidsen for unionens eliteafdeling. Han skal referere direkte til landstræner Åge Hareide.

Peter Møller tiltræder med øjeblikkelig virkning som fodbolddirektør i DBU. Læs mere her: https://t.co/fnaIIWUrOV#ForDanmark — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) October 2, 2018

En af de vigtigste opgaver for Peter Møller bliver evnen til at styrke DBU’s samarbejde med landsholdsspillerne.

- Fodbold er og bliver den største sportsgren – både for spillere og fans. Det har jeg selv oplevet både som spillere og senere som studievært. Jeg glæder mig til at bidrage til den fortsatte udvikling af dansk landsholdsfodbold og dansk fodbold samlet set, og til at arbejde sammen med dygtige kolleger både på og udenfor banen, udtaler Peter Møller i en pressemeddelelse i forbindelse med ansættelsen i det nye job.

- Jeg er selv et produkt af breddefodbolden og spillede som dreng i Gistrup lidt udenfor Aalborg og har siden spillet i de største klubber i Danmark. Jeg kender betydningen af fodboldens fødekæde og har selv været med hele vejen.

- Mine største fodboldoplevelser er med landsholdet til VM i 1998, og jeg har i den grad fulgt mit hjerte i valget af dette job. Jeg glæder mig til at arbejde med den store succes, der jo faktisk er med alle landsholdene i disse år, tilføjer han.

Vil styrke organisationen

Ét af højdepunkterne i Peter Møllers aktive karriere var de to scoringer mod Nigeria 1/8-finalen ved VM i Frankrig i 1998. Læg dertil en fremtrædende rolle i FC København, hvor han med rygnummeret 32 blev en ikonisk figur med stor andel i tre mesterskaber. Tidligere i karrieren havde han vundet tre mesterskaber med Brøndby.

DBU’s direktør, Claus Bretton-Meyer, glæder sig til samarbejdet med Peter Møller:

- De danske fodboldlandshold og vores talentarbejde går rigtigt godt i disse år, men vi ønsker konstant at forbedre os og styrke organisationen. Med Peter Møller får vi en person, der selv har været aktiv på højeste plan og som samtidigt har både personlighed og lederegenskaber, så han kan gå forrest i udviklingen af dansk fodbold, siger han.

DBU’s nuværende elitechef Kim Hallberg fortsætter i sin stilling i reference til den nye fodbolddirektør, Peter Møller.

Peter Møller har siden karrierestoppet i 2005 været tv-vært hos Canal 9 og de seneste år på DR Sporten. Han valgte at stoppe på DR Sporten, fordi han ikke ønskede at flytte med til Århus, da redaktionen tidligere på året blev flyttet fra København til Århus.

