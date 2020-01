Peter Rudbæk stopper i DBU

Til september stopper Peter Rudbæk som trænerudviklingschef i DBU - en stilling han har siddet i siden, han blev ansat i 2005.

Den 64-årige Rudbæk, der tidligere har været træner i både AGF, AaB og Viborg, ønsker at tilbringe mere tid med børn og børnebørn fremover.

- Jeg har haft 15 spændende og udfordrende år i DBU. Nu er et godt tidspunkt for mig at stoppe og give ansvaret videre i god ro og orden. Det giver DBU mulighed for at finde en ny person til posten, og samtidig også mig mulighed for at kunne bistå den nye person og dermed overlevere området optimalt, siger Rudbæk til DBU's hjemmeside.

Peter Rudbæk og Åge Hareide ved en prisuddeling. Foto: Anders Brohus.

Rudbæk vil kigge tilbage på sin tid som trænerudviklingschef med glæde og stolthed.

- Vi har i Danmark fået stor international anerkendelse af niveauet og kvaliteten af vores træneruddannelser. Det skal vi være stolte af. Det har derfor også været et stort privilegium for mig sammen med et dygtigt team at arbejde med at udfordre, udvikle og justere uddannelsen i forhold til de krav, der stilles til træneres kompetencer på forskellige niveauer.

- Det er væsentligt, at vi i et land som Danmark formår at fastholde et højt niveau hos træneren. Det er med træneren, at udviklingen af vores spillere starter - uanset køn, alder og niveau.

DBU skriver samtidig, at man allerede er gået i gang med at lede efter en nytrænerudviklingschef, som skal starte til sommer.

