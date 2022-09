Pia så på - uden kebab

Hun kritiserede, hun kom, og hun så ...

Pia Kjærsgaard indfandt sig torsdag aften på Ceres Park i Aarhus, hvor AGF spillede pokalkamp mod Vatanspor fra Jyllandsserien.

Vatanspor, der blev stiftet i 1989 af en gruppe unge med tyrkisk baggrund og har hjemme i Aarhus-forstaden Brabrand, havde overdraget hjemmebanefordelen til AGF, men de skulle have lov til at tage deres egen kebabbod med.

Det fik de, og det afstedkom kritik fra DF-koryfæet, der kaldte det et knæfald for Islam.

Det fik Vatanspor til at invitere hende til kampen - og den invitation tog hun imod.

Pia Kjærsgaard tog imod invitationen fra Vatanspor. Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Det blev ikke til kebab - men til en fadøl for DF-veteranen. Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Der blev såmænd også til lidt samtale med folk fra klubben, inden hun med en fadøl overværede kampen - uden kebab!

Her var hun vidne til en meget målrig fodboldkamp, idet AGF spillede sig videre til tredje runde efter en storsejr på hele 8-0.

Den norske angriber Sigurd Haugen indledte med det første mål efter et kvarter. Blot to minutter senere øgede Haugen til 2-0, mens Yann Bisseck sørgede for 3-0 inden pausen.

I anden halvleg scorede Sigurd Haugen sit tredje mål til 4-0, inden holdkammeraterne tog over. Frederik Brandhof kom på måltavlen to gange, efter at Frederik Tingager havde bragt AGF på 5-0.

Kampens sidste scoring sørgede den nyindkøbte svensker Kevin Yakob for, da han ti minutter før slutfløjt øgede til 8-0.