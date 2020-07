Pokal-ballade får ikke partier til at ryste på hænderne

Den danske pokalfinale var afbrudt i 14 minutter onsdag aften, da fans af AaB ikke sad på deres pladser og dermed ikke fulgte anvisningern om at holde afstand.

De fans blev sendt ud af stadion, og ude foran Blue Water Arena i Esbjerg blev de anholdt. I alt blev der i løbet af opgøret foretaget 44 anholdelser.

Det var ikke just dansk fodbolds fineste øjeblik, og det skete på et tidspunkt, hvor der ellers er begyndt at blive åbnet for, at der kan komme tilskuere på stadion igen. Tilskuere, der som sponsorer og partnere er vitale for danske klubbers ve og vel.

Et flertal udenom regeringen har i denne uge dannet alliance for, at der skal lukkes flere tilskuere ind til kampene. Alliancen består af Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Og flertallet er intakt på trods af balladen onsdag aften.

- Det, der kan få os til at ryste på hånden, er, hvis smittetrykket stiger, og der kommer flere indlagte. Ikke ballademagere til en fodboldkamp, siger Britt Bager, kulturordfører i Venstre, til tipsbladet.dk.

'Der er tosser alle steder'

Orla Østerby, idrætsordfører hos De Konservative, stemmer i.

- Vi ryster ikke på hånden. Der er tosser alle steder, og det er ikke første gang, man oplever nogle fodboldfans være udenfor pædagogisk rækkevidde.

- Vi skal have tilskuere tilbage på stadion i dansk fodbold, og så er min holdning, at hvis der er enkelte klubber, der ikke kan håndtere det, må vi lukke deres stadion ned. Det skal ikke gå ud over alle klubber, hvis eksempelvis Brøndby eller en anden klub ikke kan styre det.

- Derfor holder vi fast i vores standpunkt, og så var gårsdagens kamp en advarsel om, hvordan det i hvert fald ikke skal gå, siger han.

Britt Bager var selv til pokalfinalen onsdag aften i Esbjerg, fordi hendes mand er AaB-fan. Hun kunne konstatere, at der var taget alle de nødvendige forholdsregler af Divisionsforeningen og arrangøren Esbjerg.

Samfundsmodellen skal ikke ændres

Langt de fleste sad på de sæder, de var blevet tildelt, som altså betød, at der var behørig afstand mellem tilskuerne. Samtidig var der afspritningsmuligheder.

Hun maner derfor til ro.

- Vi skal altså ikke hen til et punkt, hvor vi indretter os efter ballademagere. Det gælder både i afvikling af fodbold og alt muligt andet. Ballademagerne blev håndteret på rolig vis, og det gik forholdsvis hurtigt med at få dem eskorteret væk, siger Britt Bager fra Venstre og slår fast:

- Der var tydeligvis nogle, der ikke ville indordne sig. Det får os ikke til at ændre vores samfundsmodel.

Allerede i den kommende runde af Superligaen kan de danske klubber åbne op for flere tilskuere, hvis de kan følge den gældende protokol. Det vil være forskelligt, hvor mange tilskuere klubberne kan gøre plads til. Det afhænger af stadionstørrelsen. Det vil fortsat kun være fans af hjemmeholdet, der kan komme på stadion.