Politiet bekræfter: Dansk fodboldspiller anmeldt for vold mod dommer

En Serie 2-spiller er blevet anmeldt for vold efter at have slået en dommer i opgøret mellem Nykøbing FC og Rødby på NFC Anlæg Nord

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Serie 2-kampen mellem Nykøbing FC og Rødby lørdag forløb ikke efter planen for dommer Søren Jacobsen. Slet ikke endda.

I forbindelse med en udvisning af en Nykøbing-spiller blev den pågældende spiller så rasende, at han slog dommeren, og nu risikerer overfaldsmanden mere end blot rødt kort og karantæne fra Serie 2.

Politikomissær hos Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi bekræfter således over for Ekstra Bladet, at man har modtaget en anmeldelse for vold efter kampen.

Politiet har dog ikke talt med manden endnu.

- Han er ikke sigtet endnu. Vi efterforsker stadig, inden vi skal ned og have fat i ham. Men vi ved, hvem han er, så det skulle ikke være så svært, siger Søren Jensen, der dog ikke mener, at efterforskningen af sagen burde tage særligt lang tid.

- Den skulle gerne komme rimelig hurtigt gennem systemet. Vi skal have fat i ham lurifaksen og have afhørt ham. Og så skal vi også finde ud af, om der har været andre vidner til det her optrin, som der jo angiveligt har været, siger han.

Se også: Dansk dommer overfaldet: Slået ned efter rødt kort

Formanden for Lolland-Falsters dommerklub fortalte søndag, at dommeren blev ramt af et knytnæveslag på halsen og faldt bagover, men ifølge politiet fremgår det af anmeldelsen, at der blev slået med flad hånd.

- Han slår hårdt ud efter forurettede med flad hånd, så han falder bagover og forsøger at tage fat om halsen, siger politikommissær Søren Jensen.

Han fortæller desuden, at problemet med vold til fodboldkampe ikke er specielt udbredt i politikredsen.

- Der er langt i mellem, men det hænder da selvfølgelig. Jeg kan ikke på stående fod huske, hvornår vi har haft en sag sidst, så det er ikke noget, der sker en gang om ugen, heldigvis.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lov- og disciplinærudvalget i DBU Lolland-Falster, men de har endnu ikke modtaget sagen og kan derfor ikke sige noget om behandlingen af sagen.

I en lignende sag blev en spiller fra Køge Union dog tidligere på året idømt en karantæne på to år, mens klubben blev straffet med en bøde på 1.000 kroner.

Se også: Landsholdsstjerne sender sviner midt i farvel: - En masse folk skuffede mig

23-årig dommer overfaldet: Selvfølgelig var det slemt

Holdleder efter voldsomt overfald: Det er pinligt

Blev kaldt 'fucking racist': Chris måtte flygte fra banen