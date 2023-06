Politiet lod ham først gå

Tirsdag var en topspiller fra dansk fodbold i Københavns Byret - tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og forsøg på voldtægt mod en kvinde samt to tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod to andre kvinder.

Fodboldspilleren blev anholdt 9. september sidste år og efterfølgende varetægtsfængslet, men politiet havde ham faktisk til afhøring lang tid inden da.

Det kom frem under retsmødet tirsdag.

Anklager Tasi Louise Nørskov-Jensen kunne således fortælle, at Københavns Politi havde manden til afhøring efter anmeldelsen af en episode fra Hotel Imperial i april sidste år, hvor han ifølge anklagemyndigheden tvang en kvinde til at give ham oralsex, ligesom han forsøgte at voldtage hende.

Efterfølgende blev fodboldspilleren dog løsladt igen.

Fængslet fem måneder senere

Så let slap han ikke fra mødet med ordensmagten i september samme år.

Efter yderligere to anmeldelser om blufærdighedskrænkelse fra to forskellige kvinder skred politiet til anholdelse, og denne gang mundede det ud i varetægtsfængsling.

Ifølge anklageren fordi forudsætningerne for varetægtsfængsling i højere grad var opfyldt efter yderligere anmeldelser mod manden.

Fodboldspilleren blev først løsladt 27 dage senere - 7. oktober 2022 og har været en fri mand siden da.

