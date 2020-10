Politiet tilkaldt til dansk fodboldkamp

Politiet måtte en tur til Rishøj Stadion, da en danmarksseriekamp mellem Køge Nord og Ishøj krævede assistance fra ordensmagten.

Hjemmeholdets Mohamed Mojab tog i starten denne sæson springet fra Ishøj til Køge Nord, så forholdet til Ishøjs fans var i forvejen anstrengt.

Kampen var slut. Hjemmeholdets sejr skulle fejres i omklædningsrummet, men det var ikke helt nok for Mohamed Mojab, der gav de medrejsende Ishøjfans et par ord med på vejen. Kommentarerne fra Køge Nords Mojab fald ikke i god jord hos udefansene, der i en større flok indledte en jagt på Mohamed Mojab, der måtte få det lange ben foran og flygte fra stedet.

Spillere og klubfolk forsøgte at mane til ro, men der var altså stadig behov for et besøg af politiet. De to patruljevogne fik sendt tilskuerne hjemad, så de to hold kunne gå i bad i ro og fred.

- Jeg sagde noget dumt. Det er jeg ked af, sagde Mohamed Mojab til Sjællandske Nyheder.

Selve kampen, på banen, var uden de store højdepunkter, hvor hjemmeholdet snuppede alle tre point på en enkelt scoring af Mustafa Simsir.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ishøjs Ricki Olsen, der bekræfter forløbet.

Han afløser fyret Graulund

I uvant situation: Nu taler Eriksen om bænkning

Klar til at trække sig efter kæmpe skuffelse