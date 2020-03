Politifolk snagede i Bendtners personlige oplysninger

Et er at befolkningen har været nysgerrige på Nicklas Bendtners gøren og laden. Noget andet er, når politiet ligefrem er det.

En række politifolk måttet stå skoleret efter de uberettiget har kigget i Nicklas Bendtners voldssag. De har nemlig været indkaldt til tjenstlige samtaler eller er anmeldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Det viser en række dokumenter fra Rigspolitiet og Justitsministeriet, som DR har fået aktindsigt i.

Bendtners forsvarer i voldssagen, Anders Németh, siger, at han undrede sig over denne aktivitet omkring Bendtners sag. Han har forelagt oplysningerne for Bendtner.

- I de her krænkelsestider, hvor mange har travlt med at være vrede i forskellige sammenhænge, har Nicklas valgt at tage det roligt, og han ser forløbet som en misforstået fodboldinteresse, siger Németh til DR.

52 politifolk slog sagen op, og de 50 var fra Københavns politi, som behandlede sagen. De to sidste kom fra Nordsjællands Politi og Rigspolitiet.

I alt har ti personer fra Københavns politi uberettiget kigget med i Bendtners sag, men da en er fratrådt, har denne person ikke været kaldt til samtale.

Nicklas Bendtner endte med at afsone 50 dage og betale en bøde på 1500 kroner. Det skete efter en episode 9. september 2018, hvor han blev kendt skyldig i grov vold mod en taxachauffør. Her tildelte den tidligere landsholdsspiller chaufføren et knytnæveslag i ansigtet efter et skænderi om regningen.

Afsoningen fandt sted i starten af 2019, hvor Bendtner opholdt sig med fodlænke i sin lejlighed i København. Den daværende Rosenborg-spiller kom dernæst tilbage til holdet, men skiftede i efteråret videre til FC København.

Nu er Bendtner klubløs, og den seneste melding er, at han overvejer, om han skal stoppe karrieren.

Den tidligere Arsenal- og Juventus-spiller har ikke været i kamp i 2020.

Bendtner kæmper med at sælge to luksusboliger

Superligaen indefra: Forlængelse forgylder Evander

Fra Premier League til Superligaen