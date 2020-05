Populær skole åbner

Et af sommerens højdepunkter for mange børn er reddet. Dansk Boldspil Union (DBU) vil nemlig fortsat gennemføre årets fodboldskoler landet over.

Det oplyser DBU på sin hjemmeside.

Tvivlen om, hvorvidt det var muligt at afvikle de populære fodboldskoler, har ellers været stor, da den frygtede coronavirus løbende har været en stor trussel for de mange arrangementer.

Regeringen har dog meldt nye retningslinjer ud for fase to og tre i genåbningen af Danmark, og det er yderst positive meldinger for forbundet.

- Vi befinder os i en historisk samfundskrise, hvor vi i DBU har prioriteret sundhed over fodbold i mange uger. Derfor er det fantastisk, at vi nu får mulighed for at gennemføre DBU Fodboldskole og skabe en masse begejstring og glæde ude i klubberne. Det bliver skønt at se tusindvis af fodboldglade børn over hele landet hen over sommeren.

- Afviklingen af fodboldskolerne vil naturligvis ske i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer og protokoller. Børnenes sundhed og sikkerhed er det allervigtigste, siger Jakob Jensen, der er direktør hos DBU, til forbundets hjemmeside.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De anbefalede regler for banestørrelser. Foto: DBU.dk

Det er dog ikke alt, der bliver, som det plejer at være, når de mange børn dribler rundt med læderet på de grønne græsplæner.

DBU er nemlig i gang med at udarbejde endelige protokoller for, hvordan det er muligt at afvikle DBU Fodboldskole 2020. Senere vil forbundet melde de endelige retningslinjer ud, så snart de er færdige.

Indtil da skal alle fodboldskoler som udgangspunkt indordne sig efter det regelsæt, som DBU har lavet for breddeklubberne i fodbold som en del af genåbningen efter coronakrisen.

I øjeblikket er der knap 12.000 børn, der er tilmeldt DBU Fodboldskole i år. Det er halvt så mange, som sidste år havde stor glæde af at finpudse deres teknik i en uge fordelt på en af de 228 fodboldskoler.

Regler for selve fodboldtræningen: - Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe



- Der skal så vidt mulig holdes to meters afstand til hinanden under hele træningen og ved samlinger.



- Der opfordres til aktiviteter, som kan gennemføres helt uden fysisk kontakt.



- Under træning er det kun den ansvarlige, der må flytte kegler og mål.



- Der må ikke heades til bolden og heller ikke tæmmes med bryst



- Der må IKKE bruges hænder i træningen med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.



- Der må ikke skiftes ud i grupper under træning.



- De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning. Kilde: DBU

Se også: Første danske fodboldspiller testet positiv for corona

Se også: Brøndby vil udvikle ny formel

Se også: Utrolig milepæl i Brøndby: Kan slå alletiders rekord