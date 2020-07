Præsenterer ny træner

Superliganedrykkeren Esbjerg ansætter islandske Olafur Kristjansson som ny cheftræner.

52-årige Kristjansson, der siden 2018 har stået i spidsen for klubben FH i hjemlandet, har et indgående kendskab til dansk fodbold.

Som aktiv spillede han i AGF, og siden blev han cheftræner i både FC Nordsjælland og Randers FC.

Det er islændingens erfaringer med fokus på talentudvikling og en tydelig fodboldfilosofi, som har tiltrukket Esbjerg i ansættelsesprocessen, fortæller sportschef Jimmi Nagel Jacobsen.

- Olafur Kristjansson er en dygtig cheftræner, der har tydelige visioner med fodboldspillet og ved, hvad han vil, hvilket er vigtigt, når man står i spidsen for Esbjerg.

- Vi har følt hinanden an gennem gode samtaler, og er sikre på, at vi er et godt match i forhold til, hvad vi gerne vil opnå som klub, siger Jimmi Nagel til klubbens hjemmeside.

