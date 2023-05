Randers FC-chef i retten: Tiltalt for flere forhold

Den tidligere AGF-spiller Søren Pedersen mødte fredag op i retten i Randers, da han er sigtet for at have kørt for hurtigt og kørt over for rødt

Søren Pedersen, der er sportslig og kommerciel direktør i Randers FC, byttede fredag tilskuerpladserne på stadion ud med anklagebænken i retten i Randers.

Sportschefen var relevant, da han er tiltalt for at have begået en hastighedsovertrædelse og en færdselsforseelse.

Det skriver Din Avis Aarhus.

Den 44-årige sportschef, der også har en tidligere karriere som fodboldspiller AGF og Randers FC, skulle angiveligt have kørt op mod 73 km/t i en 50-zone.

Søren Pedersen var professionel fodboldspiller i årene 2001 til 2012. Foto: Claus Bonnerup

Umiddelbart efter skulle han have kørt over for rødt.

Bøde og klip

Søren Pedersen stiller sig ikke uforstående over for sagen omkring hastighedsovertrædelse, men han nægter fortsat at have kørt over for rødt.

Derfor tog han også sagen i retten.

- Det er min klare fornemmelse, at jeg kørte over for grønt. Det var sådan, jeg havde det på dagen, så jeg er overbevist om, at jeg ikke kørte over for rødt, udtalte han til lokalmediet.

Hændelsen skulle være sket en majdag i Hornbæk sidste år.

Der er endnu ikke afsagt dom i sagen, da retten ifølge Din Avis Aarhus først vil gennemse en del videomateriale.

Anklageren mener, at Søren Pedersen skal dømmes med en bøde på 5600 kroner og et klip i kørekortet.

Søren Pedersen tiltrådte som sportschef i Randers FC i juni 2018.

Før det havde han også en kort karriere som assistenttræner i klubben, hvor han også selv spillede i syv år.