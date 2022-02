Raser over Nadim: 'Pinligt, Nadia'

Twitterbrugerne er ikke imponerede over Nadia Nadims optræden i 'Go' Morgen Danmark'

Det vakte både opsigt og vrede, da Nadia Nadim i december pludselig dukkede op i Qatar, hvor hun sammen med blandt andre David Beckham overværede FIFA Arab Cup.

Hvorfor bidrog en dansk landsholdsprofil i skønmaleriet af det udskældte diktatur, der har gaflet næste vinters VM-slutrunde i fodbold?

Det havde mange vanskeligt ved at forstå. Ikke mindst, fordi Nadim som barn måtte flygte fra det Qatar-støttede Taliban-styre, der med garanti hverken havde tilladt PSG-stjernen at spille fodbold eller uddanne sig til læge, som hun har gjort, siden Danmark blev hendes nye hjem.

Selv DBU tog afstand fra besøget, mens Nadia Nadim selv trods adskillige henvendelser fra blandt andre Ekstra Bladet hidtil har afvist at forholde sig til kritikken.

Mandag valgte landsholdsprofilen så omsider at besvare spørgsmål om turen til Qatar, da hun var gæst i TV 2's 'Go'Morgen Danmark'.

Sådan da. For vanen tro var det småt med kritiske spørgsmål fra værterne i morgenprogrammet.

'Var gæst i TV 2's 'Go'Morgen' i morges for at tale om det, der har holdt de hjemlige medier beskæftiget. Nu, hvor det sidste ord er sagt om det, er det tid til at vende tilbage til arbejdet', skrev hun efterfølgende på Twitter, men Nadims åbenhed eller mangel på samme, imponerer bestemt ikke twitterbrugerne.

I kommentarfeltet under Nadims tweet er mange nemlig ude med riven efter Nadims manglende lyst til at besvare kritiske spørgsmål.

'I sofaen kan man styre spørgsmålene. Det skal helst ikke blive for svært at svare på. EB og B.T. spørger jo om det, de vil spørge om. Det går ikke!', konstaterer en bruger, mens en anden spørger.

'Last words i dette feel good-program? Hvorfor ikke en tur i 'Deadline'? Du havde DK for dine fødder, og nu er alt tabt. Hvad var der sket, hvis du blot havde takket nej til Qatar?'

Flere har delt hånlige memes, mens én kort og kontant opsummerer folkedybets stemme i sagen med to ord.

'Pinligt, Nadia'.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ekstra Bladet har været i Qatar for at se på de kritiserede forhold. Her kan du komme med bag kulissen.

I 'Go'Morgen Danmark' fortalte Nadia Nadim, at hun besøgte Qatar frivilligt, og at hun ikke har modtaget penge fra Qatar i den forbindelse.

- Jeg får ikke penge for det. Jeg ved godt, at der har været snak om, at jeg gør de her ting for pengenes skyld, men det er ikke rigtigt.

- Selv hvis jeg fik penge for det, så synes jeg faktisk som fodboldspiller, at der ikke ville være noget galt med det, hvis jeg kunne bruge min platform og samarbejdspartner på det (at tjene penge, red.), lød det blandt andet i programmet.

Og det bliver de sidste ord i den sag, hvis det altså står til Nadia Nadim.

Sheikernes nyttige idiot

Styret i Qatar har tætte bånd til Taliban, som tidligere på året overtog magten i Afghanistan, og den forbindelse har også fået flere til at undre sig over Nadia Nadims besøg. Som barn flygtede Nadim fra Afghanistan til Danmark, efter at Taliban havde slået hendes far ihjel: