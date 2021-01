Redder Brøndby fra fuser

Brøndby har i testkampene frem mod forårssæsonen ikke vundet endnu, og fredag blev det heller ikke til en, da modstanderen var FC Helsingør fra landets næstbedste række. I stedet måtte Superliga-topholdet nøjes med 1-1.

Det var endvidere et opgør, hvor Helsingør-mandskabet kom foran i kampen efter 62 minutters spil, da Carl Lange sørgede for at afslutte et kontrastød over venstresiden med at sende sit hold foran med 1-0.

Det var en føring, som varede indtil, der manglede et kvarter af opgøret, da Anis Slimane efter hårdt pres mod Helsingør-målet fik udlignet og afværget nederlaget. Det var desuden en scoring, som blev assisteret af Lasse Vigen, der lagde bolden død for målscoreren i feltet.

Mere blev det dog ikke til, og dermed fortsætter Brøndby stimen af manglende sejre i opstartssæsonen.

Tidligere i Superligaens vinterpause har de blågule fra den københavnske vestegn mødt både Kolding og AGF, hvor det i begge tilfælde blev til nederlag på 1-2. Dermed er der lidt fremgang at spore i resultaterne, selvom de selvsagt ikke betyder noget.

Lørdag spiller Brøndby deres sidste testkamp, hvor de møder HB Køge. Herefter kan de se frem mod den første Superliga-kamp efter pausen, hvor de møder FC Nordsjælland. Det sker torsdag klokken 20.