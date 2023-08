Reklamerer for konkurrenten: Please køb ham!

Randers FC har lavet sjov på sociale medier, hvor de prøver at reklamere FC Nordsjælland-stjernen Ernest Nuamah, så nordsjællænderne får solgt deres guldjuvel inden de to holds kamp på søndag

Randers FC frygter Ernest Nuamah, når kronjyderne søndag får besøg af FC Nordsjælland.

Faktisk frygter de den ghanesiske kantspiller så meget, at de på deres sociale medier har lavet et opslag, hvor de ganske enkelt reklamerer for Nuamah på deres Superliga-kollegers vegne og opfordrer andre klubber til at købe ham.

Henvender sig til PSG og Ajax

Randers FC er ikke bange for at henvende sig til klubberne PSG og Ajax, som er kædet sammen med ghaneseren.

'Kære formænd i PSG og Ajax og alle andre klubber, der er interesseret i Ernest Nuamah. Please køb ham nu. I det mindste før kampen på søndag, så vi ikke behøver at møde dette bæst af en spiller,' skriver Randers FC jokende på X-mediet.

Randers FC har så hæftet to billeder, hvor de uddyber deres salgstale af Nuamah og lægger en kasse af den lokale øl, Thor, på højkant til den klub, der eventuelt skulle løbe med stjernens underskrift inden søndag.

'Hvis ingen klub køber ham, må vi nøjes med en etmålssejr,' joker de afsluttende.

Ernest Nuamah har lavet fire mål og en assist i de tre Superliga-kampe, der har været i denne sæson og er kåret som månedens spiller i juli.

Dét har Randers så også skrevet i deres opslag.

FCN-træner, Johannes Hoff Thorup, holder hånden over sin guldfugl lidt endnu. Foto: Tariq Mikkel Khan

Træner garanterer intet

Det kommer dog angiveligt til at kræve lidt af en transfersum. Ifølge FCN-træner, Johannes Hoff Thorup, skal Ernest Nuamah være Superligaens dyreste salg, hvis han skal afsted.

Johannes Hoff Thorup mener, det er fedt med lir og humor mellem klubberne.

Men i et interview med bold.dk skuffer han randrusianerne, for han garanterer ikke, at Nuamah ikke er med søndag.

- Jeg er ikke sikker på, at Ernest ikke er med i Randers, siger han.

- Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan garantere for dem, så jeg er ked af, hvis jeg slukker nogle forhåbninger eller nogle drømme derovre. Jeg kan ikke udstille nogen garantier, griner cheftræneren.