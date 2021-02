Rekord-sejr!

Se alle fire kvartfinaler i Copa del Rey i denne uge. Få adgang til blandt andet Barcelonas kamp lige her (+)

For første gang nogensinde har Randers vundet seks superligakampe i træk.

Det blev en realitet tirsdag, da blandt andet en kandidat til årets mål af Randers' Vito Hammershøy-Mistrati var med til at sikre, at Horsens blev sendt hjem med et 0-3-nederlag i den første superligakamp i 2021.

Dermed blev det ikke den ønskede start for den nye Horsens-træner Jens Berthel Askou, som er kommet til fra de færøske mestre HB Thorshavn i vinterpausen.

Randers fortsatte de gode takter fra efteråret og med to tidlige scoringer, en velsmurt offensiv samt en solid defensiv var der aldrig tvivl om kampens udfald.

Sejren sender kronjyderne på tredjepladsen med 25 point for 14 kampe, hvilket er et point foran AGF, som ligeledes spiller tirsdag mod Vejle og altså kan komme foran Randers igen.

Horsens har seks point og er fortsat næstsidst med ni point op til netop Vejle på den anden side af nedrykningsstregen.

Hjemmeholdet fik en fremragende start på kampen med to flotte mål på 11 minutter.

Først løb kantspiller Mathias Greve fra alt og alle i en omstilling, før han fra kanten af feltet klappede bolden i kassen.

Fem minutter senere scorede Mistrati så drømmemålet.

Han sparkede fra distancen over kroatiske Matej Delac i Horsens-målet, som chanceløst sprang efter kuglen, der suste op i det ene målhjørne.

2-0-føringen holdt helt til pausen, selv om der var fine chancer i begge ender.

Efter 57 minutter lukkede Randers' sierraleonske topscorer, Al-Hadji Kamara, kampen definitivt med en flad inderside, som ellers lige skulle gennem et VAR-check for offside.

Horsens kom efterfølgende til enkelte fine forsøg, mens Randers fortsat også bød sig til.

Der blev dog ikke scoret flere mål, og dermed blev det ved en fortjent 3-0-sejr til hjemmeholdet.

