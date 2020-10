Riza Durmisi 'tramper' Macron i ansigtet

Riza Durmisi fyrer igen op under blusset på de sociale medier!

Den 26-årige tidligere Brøndby-back og landsholdsspiller havde åbenbart en ledig stund i går aftes, da han lod fingrene danse på tastaturet, mens han fodrede sin Instagram-story en blanding af træningsvideoer – og et billede af den fransk præsident med et solidt fodaftryk hen over ansigtet.

Det hører med til historien, at Riza Durmisi i sit opslag – der også indeholder citater fra Koranen – gør opmærksom på, at ’ytringsfrihed skal respekteres’, og at han er 200 pct. modstander af terrorisme.

Så det ikke kan fortolkes forkert…

Fra Riza Durmisis Instagram-story.

Der er så en del følgere, der hverken kan finde hoved eller hale i, hvad Lazio-spilleren egentlig har gang i, når han kæder terrorangrebet i Nice-katedralen sammen med jordskælvet, der ramte Izmir.

Men specielt skosålen i Macrons ansigt vækker en del opmærksomhed – for nu at sige det pænt. Der er i hvert fald pænt fut i Durmisis Twitter konto, hvor flere spørger, hvad manden egentlig har gang i.

’Hvordan kan du finde på at poste noget så dumt?, spørger én, mens en anden konstaterer, at Durmisi ’ødelægger’ sin karriere på et splitsekund. De næste i rækken er så venlig at bøje verbet til ’ødelagde’…

Durmisi kæder jordskælvet i Izmir sammen med tragedien i Nice.

Andre nøjes med at glæde sig over, at Riza Durmisi ikke kom til Brøndby i dette transfervindue, hvilket spilleren var højlydt utilfreds med. Han hævdede at have en aftale med klubben.

’CV må kunne se ind i fremtiden, for han gjorde det helt rigtige, da han tog røven på dig.’

Det kan godt være, at Riza Durmisi har bragt sig inde i varmen på de sociale medier, men til gengæld er han endt langt nede i kummefryseren hos Lazio og har brug for et skifte i vinterpausen.

Men det der Macron-billede er næppe den bedste anbefaling, han kan tage med sig til forhandlingerne med en ny arbejdsgiver!

