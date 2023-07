Røde tal: Bendtners firma præsenterer underskud

Nicklas Bendtners firma Selskabet NB af 9. december 2010 APS har præsenteret et underskud i årsregnskabet

Nicklas Bendtners firma, som han selv står i spidsen for, har præsenteret regnskabet for 2022, og det ser ikke just imponerende ud.

Firmaet Selskabet NB af 9. december 2010 APS har nemlig præsenteret et underskud på 730.000 kroner for 2022.

Og det er gået støt ned ad bakke.

Sidste år kunne Bendtner nemlig notere sig for et overskud på lidt over 700.000 kroner, så hvis man kigger på det i store tal, har 35-årige Bendtner tabt 1,4 millioner kroner på bundlinjen.

Det bliver heller ikke bedre, hvis man kigger på virksomhedens egenkapital.

Den lyder nemlig på -4,9 millioner.

Sælger ud

Nicklas Bendtner og lillebror Jannik har i den grad haft gang i salgene.

For knap en måned siden solgte brødrene et hus i Kongens Lyngby for 6,8 millioner kroner, som de tjente næsten 600.000 kroner på.

Og så sent som i denne uge røg der endnu en bolig.

Denne gang var der tale om en lejlighed i Hellerup, der blev solgt for 4,4 millioner, hvilket er næsten 1,4 millioner mere, end de købte den for.