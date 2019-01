Rørende hyldest til verdens bedste Peter: - Vi blev behandlet som konger

Peter Mikkelsens særlige stil og høje niveau sørgede for, at den danske dommerstand fik international respekt i topfodbold, mener vennen Claus Bo Larsen

Tonelejet fortæller det hele. Ordene er nærmest sekundære, når Claus Bo Larsen med sørgmodig stemme formulerer sin sorg over telefonen sent onsdag aften.

Den tidligere topdommer er tydelig berørt af mentorens død. Han fik beskeden et par timer tidligere fra en kollega.

Peter Mikkelsen var engang verdens bedste dommer. Nu har han forladt selvsamme verden. Onsdag sov han stille ind. Død af kræft i en alder af 58.

- Der er sørgeligt, at en mand, som var så glad for livet, går bort i så tidlig en alder. Det er så sørgeligt, som det kan være, siger Claus Bo Larsen til Ekstra Bladet.

Han kalder Mikkelsen for den bedste dommer, Danmark nogensinde har haft. Men frem for alt kalder han den afdøde eks-dommer for et godt menneske.

Dommerduoen var ikke bare kolleger. De var rejsekammerater. Venner med fløjten som fællesnævner.

- Da jeg var ung, lærte Peter mig, hvordan man skulle begå sig på scenerne uden for Danmark. Han har været mentor for en masse dommere og gjort et fantastisk stykke arbejde. Som jeg ser det, var han en af grundene til, at danske dommere blev vurderet så højt ude i verden, siger Larsen.

Han er fem år yngre end Mikkelsen og fik ham som læremester, da hans egen dommerkarriere begyndte at tage fart i midten af halvfemserne. Larsen blev luftet som fjerdedommer, når Mikkelsen skulle ud på store opgaver i Europa. Eleven erindrer tydeligt, hvordan mentoren formåede at gøre sig respekteret på de største adresser. De sprængfarlige områder. Hæderkronede arenaer og heksekedler.

- Jeg husker, at jeg nogle gange sagde til ham (Mikkelsen, red.), at jeg var glad for, at det ikke var mig, der skulle dømme kampen. Men det tog han med et smil og sagde ’den klarer vi, Claus’.

- Rundt omkring i de store klubber blev han forgudet, og vi blev behandlet som konger og grever. Peter havde altid et smil på læben, og det var den branche ikke vant til. Dommere kunne nemt ses som kedelige mennesker. Mange fremstod reserverede, siger han.

Claus Bo Larsen savner allerede mesteren. Men mest af alt mennesket. Det er et kæmpe tab, som han formulerer det.

- Jeg har lige siddet og set på billeder fra gamle dage i fotoalbummet, hvor vi sidder og hygger over en omgang tapas. På de ture blev der jo taget billeder fra stadion, restauranter og omklædningsrum, siger han.

Claus Bo Larsen indstillede karrieren i 2013. Han dømte 19 sæsoner i Superligaen og nåede at føre fløjten i både semifinaler af Europa League og Champions League.