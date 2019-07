Rystede fodbold-Danmark: Nu dropper de matchfixingsag

Det skabte store rystelser og choktilstande i fodboldverdenen, da det midt i maj kom frem, at daværende Roskilde-træner Christian Lønstrup mistænkte flere af spillerne i klubben for matchfixing.

Det gjorde han dagen efter en kamp, da spillerne sammen med ham skulle evaluere 1-2 nederlaget til Lyngby.

Det førte siden til, at Danmarks Idrætsforbund gik ind i sagen for at undersøge, om spillerne havde spillet på egne kampe. Og tilmed spillet på, at Roskilde skulle tabe.

Men efter næsten halvanden måneds undersøgelser kaster Danmarks Idrætsforbund nu håndklædet i ringen. De kan ikke finde uregelmæssigheder eller ulovligheder i forhold til spillernes spillemønstre i førsteholdstruppen.

DIF har ellers haft adgang til alle spillernes spillekonti, men har tilsyneladende ikke fundet noget, der er værd at gå videre med.

- Vi har ikke fundet nogen beviser for, at der skulle have foregået spil på egne kampe blandt FC Roskildes spillere hverken i forbindelse med kampen mod Lyngby eller andre af holdets kampe i sæsonen. På den baggrund ser vi ikke nogen grund til at gå videre med sagen til matchfixingnævnet, siger Poul Broberg, der er chef for Public Affairs i DIF og for DIF’s Matchfixingsekretariatet.

Hos Spillerforeningen er der tilfredshed med udgangen på undersøgelserne hos DIF.

- DIF’s undersøgelse bekræfter heldigvis, hvad vi fornemmede ud fra vores samtaler med spillertruppen i Roskilde. Nu må vi så afvente politiets undersøgelse af sagen, siger Spillerforeningens direktør, Mads Øland, til Ekstra Bladet.

Det sendte rystelser gennem Roskildes spillertrup, da Christian Lønstrup mistænkte flere af spillerne for matchfixing. Nu må DIF opgive sagen, fordi de ikke kan finde noget. Foto: Lars Poulsen.

Nu genstår kun undersøgelserne hos Midt og Vestsjællands Politi, der for kort tid siden fik overgivet sagen fra Danmarks Idrætsforbunds matchfixingsekretariat.

Det ventes nu, at politiet både skal afhøre den tidligere Roskilde-træner Christian Lønstrup, der i sin tid fremkom med mistanke om matchfixing mod udvalgte spillere i Roskilde, samt de tre mistænkte spillere.

Matchfixing: Det siger reglerne DIF indførte som første nationale forbund i 2013 et fælles regulativ mod matchfixing. DIF’s matchfixingregulativ dækker matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd. Eksempler på matchfixing: Forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence

Forsætlig underpræstation

Forsætligt nederlag i en konkurrence

Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en idrætskonkurrence i en bestemt retning Eksempler på uetisk adfærd: Misbrug af intern viden, fx ved at videregive oplysninger, der kan udnyttes i forbindelse med spil (betting)

Spil på egen konkurrence, også selvom der spilles på sejr

Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med den pågældende idrætskonkurrence Kilde: DIF

FC Roskilde – en klub i totalt kaos Konkursen truer Flere af spillerne har fået frit lejde til at skifte kvit og frit frem til 1. juli, hvor klubejer Carsten Salomonsson har bebudet deltidsfodbold. Men hovedparten af de fuldtidsansatte spillere har nægtet at skifte til deltidsfodbold. Klubben har indgået fuldtidskontrakter og er forpligtet til at opfylde dem, er holdningen blandt de ti fuldtidsansatte spillere. Hvis klubben løber fra den forpligtelse, kan spillerne erklære klubben konkurs, hvis lønnen ikke bliver udbetalt til tiden. Foto: Lars Poulsen Christian Lønstrup – sagt op eller ej? Det er uklart om Christian Lønstrup har sagt op eller blot er suspenderet. Den tidligere cheftræner blev suspenderet 14. maj. Siden kom det frem, at han havde opsagt sin stilling, men det afviste han kort efter. Det hele bliver endnu mere mudret af, at Christian Lønstrup undervejs i det her forløb også har skiftet advokat. Det ligner en potentiel retssag, som kan koste klubben store penge. Foto: Jens Dresling Folk flygter Marc Gundelach er skiftet til HB Køge, og Patrick da Silva er rejst til Lyngby. Læg dertil, at Thomas Axel Madsen kun fik en uge i rollen som assistenttræner. Derudover har både klublæge og fysioterapeut opsagt deres stillinger. Folk flygter fra kaosset i FC Roskilde lige nu. De træningsforhold, der venter den nye træner Christian Iversen, er mildest talt kaotiske. Spillerne på fuld tid - blandt andre Mikkel Thygesen, Daniel Stenderup, Morten Nielsen og anfører Stefan Hansen - træner formiddag og eftermiddag. De tre spillere på deltid træner kun med om formiddagen og sendes så hjem, fordi de som deltidsansatte ikke kan træne om eftermiddagen. Klubben har bedt dem om at ændre tidsintervallet for træning, så de kan deltage kl. 16.00. Det har de afvist. Foto: Lars Poulsen Matchfixingsagen Sideløbende med en truende konkurs er Roskilde involveret i en alvorlig matchfixingsag. Christian Lønstrup mistænkte 13. maj på et spillermøde tre unavngivne spillere for at være involveret i matchfixing. De navne har han siden overgivet til Danmarks Idrætsforbunds matchfixingsnævn. Sagen er nu hos politiet, der skal undersøge sagen og afhøre de involverede parter herunder Christian Lønstrup. Foto: Jens Dresling Stadion uden varme i banen For at spille i 1. division skal man som klub opfylde en række licenskrav. Et af de vigtigste krav er, at der skal være varmen i banen, så der kan spilles fodbold hele året. Men planerne for en ny idrætspark i Roskilde er foreløbig skrinlagt. Derfor opfylder FC Roskilde ikke ét af de vigtigste krav for at få licens. Normalt giver DBU’s licensudvalg dispensation, hvis planerne om varme i banen eller et nyt stadion er undervejs. Det er ikke tilfældet i Roskilde, hvor klubben reelt står i en situation, hvor den skal anvise en alternativ hjemmebane at spille på. Foto: Lars Poulsen

Ny tvist i dansk skandale: Kræver adgang til alle konti

Presset kaos-klub: Havde personlige samtaler med spillerne