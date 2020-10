Så lukker fodbolden totalt

Island kaldte lørdag en timeout over al idræt frem til 17. november, og dermed lukkede fodboldligaerne i Atlanten så ned for i år.

Magnus Heunicke lancerede et længe efterspurgt varslingssystem med tilhørende restriktioner, som umiddelbart ifølge ministerens facitlister ser ud til at lukke al professionel idræt, hvis Danmark rammer risikoniveau 5. Der står blot ’lukning’ som konsekvens.

Nationen ligger p.t. i niveau 3, hvor man taler om ’meget begrænset antal tilskuere’.

Coronabombe: Ni smittede i dansk klub

Antallet af smittede stiger, men så sent som fredag deltog DBU-formand Jesper Møller og Divisionsforeningens formand Thomas Christensen i et møde i Kulturministeriet med Joy Mogensen og sundhedsminister Magnus Heunicke.

Blandt temaerne var: Tiltag, der sikrer, at klubberne kan åbne for flere end 500 tilskuere til fodboldkampe i Danmark.

Imens er der ingen, der lige nu kan svare på, hvad der sker, hvis Danmark om en uge er kravlet op på niveau 4 i det nye varslingssystem.

Sådan så der ud i april på FCK's anlæg. I værste fald kan fodbolden blive tvunget til at lukke helt ned. Foto: Lars Poulsen

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen:

- Jeg kan ikke se nogen som helst faglig begrundelse for, at vi ikke skulle kunne få lov til at spille kampe med det set-up, vi har med protokollerne og den måde, vi håndterer alting på. Jeg kan ikke se, hvorfor nogen ansvarlig minister ville lukke de arbejdspladser.

En mellemløsning kunne selvfølgelig – som i foråret – være at gennemføre kampe uden tilskuere overhovedet. Claus Thomsen er ikke enig:

- Vi har godt styr på det, og hvis vi skal lukke, så er det fordi, man lukker for arbejdspladser i hele Danmark, for vi har et set-up, der gør, at vores personale fuldt forsvarligt kan være på arbejde. Det arbejde, vi taler om, foregår udendørs, og det vil sige, at smittefaren er 20 gange lavere, end hvis det foregik indendørs, siger han.

Claus Thomsen kan ikke forestille sig, at man vil lukke turneringen fuldstændig ned. Foto: Annika Byrde/Ritzau Scanpix

Han tilføjer:

- Det er klart, at kan man ikke gennemføre turneringen, så begynder man jo at gøre uoprettelig skade på fodbolden.

Den professionelle idræt i Danmark kæmper med likviditeten, fordi bureaukratiet som beskrevet i Ekstra Bladet torsdag fortsat ikke har åbnet for, at bl.a. håndbold- og fodboldklubber kan søge økonomisk kompensation fra hjælpepakkerne.

Direktør Thomas Christensen, Divisionsforeningen i håndbold:

- Den forordning om kompensation, der blev lavet i august, ligger ikke færdig endnu, og nu skriver vi 1. november. Det virker langsomt engang imellem, og det er forståeligt, men det er svært at agere.

- Vi er lidt pressede på nogle områder. Jeg har lige præcis i dag ikke fornemmelse af, at der er klubber, der er ved at bukke under, men det begynder at blive kritisk, siger han og giver et eksempel:

- Vi nærmer os den periode, hvor likviditeten også normalt kan være slidt, og hvor sponsorerne af og til giver lidt ekstra. Men det er jo svært at sige til én: Du tabte lodtrækningen om at komme ind til kampen, men kunne du tænke dig at lægge 5000 kr. ekstra til et eller andet projekt, vi er ved at lave?

DBU og Divisionsforeningen har i lang tid efterlyst dialog med ministrene, så alene af den grund, var det positivt, at der blev holdt møde fredag. Parterne har aftalt fortsat dialog om bl.a. at åbne for flere tilskuere trods det nye varslingssystem, der ikke giver skråsikre svar på alle spørgsmål og scenarier.

Da Danmark lukkede ned i foråret, var landet vel i niveau 5+. Stort set alt gik i stå.

- Umiddelbart er jeg ikke så nervøs på fodboldens vegne, men jeg er ikke blåøjet, og det kan jo eksplodere fuldstændig, erkender Thomas Christensen – og det er altså den Thomas, der er formand for fodboldens divisionsforening.

- Det nye varslingssystem er som udgangspunkt positivt, og det giver mening, at man opererer med fem niveauer, som folk kan reguleres efter. Jeg synes, det har været positivt at komme i direkte dialog med myndighederne om fremtidige løsningsforslag. Det er det væsentligste, siger han.

Riza Durmisi 'tramper' Macron i ansigtet

Direktørens hårde besked: Nu lægger han sig fladt ned

Helt til grin: Superligaen ladt i stikken