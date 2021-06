Sådan skal stjernerne hjælpe

2. divisionsklubben B.93 har næppe kunnet få armene ned de seneste dage, efter deres nye samarbejde med en lang række investorer er blevet offentliggjort.

På listen af investorer er blandt andet store navne i fodboldens verden som Mathias 'Zanka' Jørgensen og Anders Lindegaard, men der i skikkelse af skuespilleren Pilou Asbæk er mere stjernestøv på listen.

Hos B.93 er de glade for, at have fået investorer ind med nye kompetencer.

- Det giver jo nogle muligheder, at det er kendte folk som er med, og at det er folk fra restaurations- og underholdningsbranchen, som har været i det der game før. De kan være med til at lave nogle sjove, interessante arrangementer på Østerbro stadion, fortæller administerende direktør hos B.93, Finn Christensen, til Ekstra Bladet.

Han fortæller også at man over efteråret kan forvente at se de nye stjerne-investorer til arrangementer i klubben.

Mathias 'Zanka' Jørgensen har tidligere spillet på B.93s ungdomshold. Foto: Lars Poulsen / POLFOTO

Mere end en fodblodklub

Ole Ringheim der er bestyrelsesmedlem i B.93, har fortalt mere om, hvordan det nye investor-netværk, der går under navnet '93. Global' kom på plads. Det er sket i samarbejde med et branding bureau, og så har det ellers bare handlet om at trække på netværket.

Det synes B.93 bestemt er lykkedes i denne omgang.

- Først og fremmest håber vi, de kan give os nogle hestekræfter, og skabe større interesse og selvfølgelig også være med til at skabe en bedre økonomi, så vi fortsat kan udvikle klubben.

- Så det er ret vildt, at den her aftale er faldet på plads, fortæller Ole Ringheim.

Hos B.93 håber de, at det nye netværk fuld af investorer kan være med til at gøre klubben til meget mere end en fodboldklub.

- Det er svært at drive en klub med et vist ambitionsniveau. og også være en inkluderende klub, som gerne vil rumme en masse ting. Vi valgte ikke kun at fokusere på den korte bane og sportslige resultater, men hvordan vi sammen med foreningen B93 kunne gøre det her til et fristed og introducere nogle nye værdier, fortæller Ole Ringheim.

De nye investorer skal også være med til at sprede ordet, om den udvikling der er i gang hos B.93.

- Vi har en dejlig historie, der er ved at udvikle sig, men vi har ikke været så gode til at snakke om det, og der er den her gruppe kommet med, fordi de gerne vil bidrage, fortæller Ole Ringheim.

