Sænker prisen på drømme-lejlighed

Signe Vadgaard forsøger fortsat at sælge sin lejlighed på Amager - nu med en klækkelig besparelse

For et par måneder siden satte TV-vært Signe Vadgaard sin nydelige Amager-lejlighed til salg nok en gang.

- Vi har fundet vores drømmehus lidt uden for København, og det er derfor vi sætter vores oase af en lejlighed til salg, som vi er så ustyrligt glade for at bo i, sagde Signe Vadgaard til Boliga.dk i den forbindelse.

I et fornyet forsøg på at gøre den 115 kvadratmeter store lejlighed mere attraktiv for potentielle bejlere, har den tidligere P3-vært skåret 150.000 af prisen på den.

Det fremgår af boligas hjemmeside.

Foto: Boliga

Skulle man være interesseret, så er prisen dog fortsat nord for de seks millioner - nærmere bestemt skal man smide 6.148.000 efter den.

Signe Vadgaard deler lejligheden med hustruen Cathrine Gjørtsvang Vadgaard.

Parret overtog lejligheden i juni 2017, men satte den til salg igen i august 2018. De tog den dog af boligmarkedet nogle måneder senere i december 2018.

Signe Vadgaard er vært på TV-kanalen Xee, hvor hun dækker fodbold, ligesom hun gjorde det for Eurosport før det.

Før da var hun blandt andet radiovært på P3.

