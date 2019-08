Sagen om brand-angreb udvikler sig

En tredje mand er blevet anholdt i sagen om angrebet på en professionel fodboldspillers lejlighed i Aarhus, oplyser Østjyllands Politi.

Den anholdte fremstilles for en dommer tirsdag formiddag. En anklager vil kræve varetægtsfængsling. I forvejen er nu to andre mænd fængslet for angrebet på Jens Stages lejlighed midt i juli.

Fodboldspilleren skiftede i sommer fra AGF til FCK, hvilket har skabt vrede hos nogle fans af den aarhusianske klub.

Natten til 14. juli blev der kastet en røgbombe ind gennem et vindue til fodboldspillerens lejlighed i Eckersbergsgade.

Den første mand, der blev anholdt i sagen, har erkendt at have kastet røgbomben og at have truet Jens Stage. På Facebook skrev han for eksempel: 'Du kan aldrig være i Aarhus igen - Judas'.

Ud over denne mand, der er 24 år, er en 21-årig varetægtsfængslet.

På det fyrværkeri, som blev kastet ind i lejligheden, var der ifølge politiets sigtelse en seddel med følgende besked: 'I Aarhus straffes forrædere, Judas svin'.

