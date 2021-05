Sands brøler: Blev snydt for en Aston Martin

Ebbe Sand har gæstet podcasten 'Bag om trøjen', og her fortæller han om det dummeste, han har gjort i hele sit liv.

Det var ikke dengang, han missede et taktikmøde og dermed sin chance for endelig at starte inde for Brøndby i 1997.

Nej, det var dengang, han blev snydt, da han solgte sin Aston Martin i Dubai.

I afsnittet spørger værten, Jan Michaelsen, hvad det dummeste, Ebbe Sand nogensinde har gjort, er, og her er Ebbe Sand slet ikke i tvivl.

- Det var, da jeg solgte en bil i Dubai og tog imod en manager-check, siger den tidligere angribere og uddyber, at en manager-check i Dubai normalt er meget sikker, og derfor tænkte han ikke over at tage imod den.

Checken viste sig dog ikke at virke, og dermed stod Ebbe Sand både uden bil og penge

- Så jeg donerede lige en Aston Martin til en lokal gut dernede, det var sgu hårdt. men det lærer man på den hårde måde, fortæller Ebbe Sand i 'Bag om trøjen', og det lyder til, at han i dag er kommet over den dyre episode.

Til Dubai og tilbage igen

Ebbe Sand har i sine dage som fodboldspiller været aktiv både i Brøndby IF og senere Bundesliga-klubben Schalke 04, hvor han spillede i syv år og var en populær spiller.

Ebbe Sand har også scoret 22 mål for det danske landshold.

I 2014 flyttede Ebbe Sand sin familie til Dubai på grund af sønnens skimmelsvampallergi. Dubai var den tidligere landsholdsspillers base i fire år.

I 2018 vendte Ebbe Sand og familien tilbage til Danmark, da han startede som sportschef i Brøndby IF. I dag er han angrebstræner for det danske landshold.