Satser stort på sport: - Et tydeligt signal

Kort efter Superligarettighederne blev udbudt, kastede Peter Nørrelund håndklædet i ringen og sagde sit job op hos Viaplay.

Men nu er manden, der gennem 20 år har købt sportsrettigheder i Europa, tilbage i folden.

Det er han primært, fordi virksomhedens nye topchef hedder Jørgen Madsen. Han har hentet Peter Nørrelund retur til Viaplay.

De arbejdede tæt sammen gennem 15 år, og nu skal de fortsætte samarbejdet, hvor Viaplay skal genoprettes, og tilliden hos aktionærerne skal genskabes.

- Jeg kan forsikre om, at Viaplay i fremtiden kommer til at satse på sportsrettigheder. Det er et kerneprodukt for os, siger Peter Nørrelund. Foto: Emil Agerskov

- Det her er et klart og tydeligt signal om, at vi også i fremtiden kommer til at satse på sportsrettigheder.

- Sport vil også i fremtiden være et centralt kerneprodukt for Viaplay. Vi skal bevare positionen med de største og bedste sportsrettigheder i fremtiden, siger Peter Nørrelund til Ekstra Bladet.

Han uddyber:

Annonce:

- Aktuelt er der forhandlinger i gang om Superligarettighederne. Og det er klart, at det er noget, jeg som det første må kaste mit blik på.

- Det er vigtige og afgørende forhandlinger, der foregår lige nu, siger Peter Nørrelund, der de seneste 20 år har forhandlet Superliga-rettigheder for Viaplay.

Superligaen skal sandsynligvis også i fremtiden vises på TV3-kanalerne. Viaplay er med i opløbet om at sikre sig rettighederne fra 2024. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Turbulent tid

Det har været en turbulent tid for Viaplay, hvor man nedjusterede forventningerne. Det resulterede i, at aktiekursen først faldt med 60 procent. På dag to faldt aktien yderligere 20 procent. Siden blev Anders Jensen også fyret som topchef.

Det er blot én måned siden, at kommerciel direktør Kim Poder forlod virksomheden, ligesom Kim Mikkelsen, der var sportschef i Norden, også forlod sin stilling hos Viaplay, kort efter Peter Nørrelund havde opsagt sin stilling.

Annonce:

- Vi skal have den største respekt for aktionærerne, der lige nu ikke har tillid til Viaplay. Jeg er sikker på, at Jørgen Madsen og folkene omkring ham nok skal få rettet virksomheden op. Det arbejde er allerede begyndt, siger Peter Nørrelund.

Pep Guardiola og Manchester City vandt både Premier League og Champions League. Begge begivenheder kan ses hos Viaplay.

Viaplay sidder i dag på en række markante rettigheder til både Premier League, Champions League, Bundesligaen og Superligaen. Derudover har de også Formel 1-rettighederne.

Når kvindelandsholdet i fodbold til sommer spiller VM, er det Viaplay, der sidder på rettighederne.