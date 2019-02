Schmeichel: Har aldrig tilgivet ham

Peter Schmeichel har vundet titler i stride strømme, og som årene går, bliver han faktisk mere og mere glad for sine meritter på banen. Det fortæller han i et interview med Politiken.

Men der er dog stadig et par lavpunkter i den glorværdige karriere, der går ham på.

Vi skal helt tilbage til 1986, da Schmeichel vogtede buret for Hvidovre. Her gjorde han sig forhåbninger om at komme med i Sepp Pionteks trup, men valget faldt på Troels Rasmussen, Lars Høgh og Ole Qvist.

- Jeg har aldrig tilgivet Sepp Piontek, at jeg ikke blev udtaget til VM-slutrunden i Mexico i 1986, og jeg ærgrer mig over, at vi ikke slog Brasilien i kvartfinalen ved VM i 1998 i Frankrig, hvor vi lige så godt kunne have vundet.

Danmark tabte den famøse kamp mod Brasilien med 3-2. De gik hele vejen til finalen, hvor Frankrig dog satte dem på plads med 3-0.

Schmeichel fik landsholdsdebut i 1987 og fik i alt 129 kampe i det danske mål, hvilket stadig er rekord.

Dårlig afsked med Brøndby

En anden ting, der ærgrer målmandslegenden, er skiftet fra Brøndby til Manchester United. Han mener, at klubben forlangte for mange penge for ham på daværende tidspunkt.

- Det var ikke det, der var aftalt med Per Bjerregaard. Men Brøndby ville ikke lade mig gå allerede i 1990. Flere andre klubber var interesserede i mig. Blandt andet Hannover 96, Newcastle og også Liverpool. Men det var jo Manchester United, jeg ville til.

Schmeichel fortæller, at klubben ville have 1,2 millioner pund for ham, men Per Bjerregaard mener kun, at der var tale om en handel til 505.000 pund. Han beskriver handlen som udramatisk.

Schmeichel nåede ud over United at spille for Sporting, Aston Villa og Manchester City.

