Schmeichels barske faderopgør: Alkohol splittede familien

NY BOG: Et voldsomt alkoholmisbrug var ved at splitte familien - faderen agerede også som dobbeltagent

Han blev kåret som verdens bedste målmand, endda flere gange, og så kan man vel heller ikke indvende noget imod, at han også udgiver sine erindringer i flere omgange.

I 1999 udgav Peter Schmeichel selvbiografien ‘The Great Peter. Nu er han aktuel med bogen ‘One’, som på mange måder bygger videre på indholdet i den 22 år gamle forløber.

Schmeichel har aldrig været rigtig tilfreds med sin første bog. Det skriver han selv i forordet på den nye udgivelse, som han betragter som meget mere gennemarbejdet.

Denne gang er der stor fokus på familien, og især går Peter Schmeichel i dybden med forholdet til sin far. Et forhold som man roligt kan sige har været på både godt og ondt.

Et langt liv som natklubmusiker med de fristelser, der bød sig til af våde varer, udviklede et alkoholmisbrug hos Schmeichels polskfødte far, som gik under kælenavnet Tolek, men som var døbt Antoni Aleksander Schmeichel.

Alkoholmisbruget gjorde ondt på familien, og det kulminerede i 1999, hvor Peter Schmeichel var flyttet til Portugal for at vogte målet hos Sporting Lissabon. Schmeichel havde et hus i den mondæne Lissabon-forstad Cascais, og her havde hans søster og mor søgt tilflugt fra Tolek, som for alvor kiggede dybt i flasken.

Det var mens Peter Schmeichel spillede for Sporting Lissabon, at han havde et voldsomt opgør med sin far. Foto: Lars Poulsen

Selv om Tolek ikke burde kunne vide, hvor hans søn boede, formåede han alligevel at dukke op ved huset i Portugal. Til Peter Schmeichels store fortrydelse og vrede. Han skriver i ’One’:

’Da jeg åbnede hoveddøren i mit hus i Cascais, stod min far på verandaen. Jeg lyste ham lige i ansigtet med en lommelygte. Hvad vil du her? Spurgte jeg. Min far smilede. ’Ah, min familie, min familie.’

Jeg hævede stemmen. Hvad fanden vil du? Du er ikke velkommen...

Ingen vil se dig her. Vi vil ikke have dig. Tag hjem. Tag hjem. Til sidst smækkede jeg døren i hovedet på ham. Hårdt. Min søster stod i entreen, og min mor var ude i køkkenet. Mit hjerte sad i halsen. Min mave gjorde ondt af vrede og smerte. Det er det værste, jeg har gjort i mit liv.’

Men det var åbenbart den nødvendige medicin. Selv mente Tolek, at han havde haft udfordringer med alkohol i 30-35 år, men det var taget voldsomt til i slutningen af 90’erne. Den barske afvisning ved huset i Cascais satte gang i en forandring. Peter Schmeichels søster fik sat faren på et fly til København, og her gik han direkte i behandling.

Siden rørte Tolek ikke en dråbe spiritus.

’Jeg ryster stadig ved tanken om ham stående der ved min dør. Men jeg tror, at det det var med til at redde min fars liv. Far fik 20 år mere, 20 gode år. Helt til slut havde han det ikke godt – men han levede, til han blev næsten 86, og han var tilfreds med sine sidste årtier.’

Dobbeltagenten

Peter Schmeichels far blev født i en lille by i det nordlige Polen i 1933. Peter Schmeichels mor, Inger, er fra Thisted. Som ung fik hun arbejde på et krydstogtskib, der sejlede fra Polen til USA, og som havde København som et stop på vejen.

Parret mødte hinanden i Polen, hvor de blev gift i 1961. Men de ønskede at bosætte sig i København, og det var en udfordring for Tolek. Det var under den kolde krig, og der var langt fra fri bevægelighed mellem landene. Da slet ikke mellem øst- og vestblokken.

Det hemmelige politi i Polen havde opsnuset Toleks forbindelse til danske Inger, og der var kun en mulighed.

Peter Schmeichel skriver i ’One.’:

’Hans eneste vej ud af landet var at samarbejde med den polske efterretningstjeneste. De sendte ham på spionkurser i Warszawa, hvor han lærte teknikker, så han kunne arbejde undercover i fremmede miljøer. De gav ham en liste med kontakter og vurderede, at han endelig var klar. Du kan tage til København, sagde de, men du skal spionere mod danskerne.’

På sin 25-års fødselsdag, 5. september 1961 ankom Tolek til København. Her gik han straks til politiet, og efter par dage efter fik han kontakt til den danske efterretningstjeneste. Han fik lov til at blive i landet med sin kone, på den betingelse, at han skulle agere som dobbeltagent.

Og sådan blev det. To år efter blev Peter Schmeichel født.

BOKS: Peter Schmeichel i samarbejde med Jonathan Northcroft:

’One - min selvbiografi.’ Politikens forlag.

408 sider. 300 kroner.

Udkommer 30.september.