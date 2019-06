Scorer nyt cheftrænerjob i dansk fodbold

Johnny Mølby er ny mand i spidsen for superliganedrykkerne Vendsyssel FF.

Det skriver klubben på sin hjemmeside torsdag formiddag.

- Jeg er rigtig glad for at være nået til enighed med Johnny. Han kunne se det spændende i vores projekt, og vi glæder os til, han begynder arbejdet,” siger sportsdirektør Ole Nielsen i en pressemeddelelse.

50-årige Mølby tiltræder per dags dato og tager dermed over i klubben, der lige præcis ikke klarede at blive i Superligaen i den forgangne sæson.

- Det bliver en rigtig tæt NordicBet Liga-sæson, fordi der kun er én oprykker og mange hold har den ambition. Men for os det drejer sig om, at vi får sammensat en stærk trup og finder stabilitet i vores arbejde. Henrik og jeg skal hurtigst muligt lære truppen at kende, få sat vores præg på hverdagen, så spillerne får noget tryghed og glæde ved at spille noget fodbold igen.

- Vi skal ind og vise spillerne og resten af staben omkring holdet hvilken retning, vi gerne vil i, og det ser jeg frem til, siger Johnny Mølby og refererer til sit nye samarbejde med assisterende træner Henrik Larsen.

Johnny Mølby var som aktiv fodboldspiller en stor profil i Vejle Boldklub, inden han nåede omkring FC Nantes, Borussia Mönchengladbach og KV Mechelen - for at slutte karrieren af i AaB og AGF.

Han nåede 16 A-landskampe for Danmark og var en af fire ubenyttede reserver, da Danmark vandt EM i Sverige i 1992.

Som træner har han stået i spidsen for Viborg FF, AC Horsens og Kolding FC. Senest har han været assistenttræner i belgiske KAA Gent under Jess Thorups ledelse.

- Vi har fået den trænerprofil, vi har ledt efter. Johnny er en uhyre dygtig træner, og han kommer med en rigtig flot fodboldmæssig baggrund. I sine tidligere klubber har han samtidig bevist, at han kan udvikle et hold, en klub og de enkelte spillere i den rigtige retning, siger Ole Nielsen.

