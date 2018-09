Scorer på slam: Millionerne vælter ind hos Daniel Agger

Den succes han havde på fodboldbanen er i den grad videreført i det private erhvervsliv for Daniel Agger.

Den tidligere anfører i såvel Brøndby IF som på landsholdet kan som bestyrelsesformand i kloakfirmaet KloAgger A/S glæde sig over, at overskuddet er stigende.

I det dugfriske regnskab, som selskabet offentliggjorde torsdag, er der rekordoverskud på 3,7 millioner kroner - en flot stigning fra 2,9 millioner kroner sidste år.

Virksomheden udfører såvel slamsugning som kloakservice på Sjælland og har Daniel Aggers lillebror, Marco, som administrerende direktør, mens John Agger, Daniels onkel, er driftsleder.

Daniel er selv hovedaktionær i virksomheden, der i 2016 efter fire års levetid havde et beskedent overskud på 200.000 kroner.

Regnskabet fortæller endvidere om en egenkapital på 10,8 millioner kroner. En stigning på tre millioner i forhold til året før.

Sidste år blev KloAgger sågar sponsor i Brøndby IF, Daniels hjerteklub, hvor han spillede som dreng, fik sin debut som professionel og sluttede karrieren i 2016.

Ind imellem havde han en lang karriere i Liverpool FC og nåede 75 landskampe for Danmark.

Han har sideløbende med karrieren og efterfølgende investeret i andre virksomheder. Blandt andre Center Pub i Hvidovre, tatoveringsplatformen Tatoodo, investeringsvirksomhederne Masada ApS, MARUDA ApS og DMA Invest ApS.

Desuden er han stifter af The Agger Foundation, der har som erklæret mål at hjælpe udsatte børn. Det var netop denne fond, der i sommeren 2017 inviterede stjerner som Steven Gerrard, Jamie Carragher og Kevin Magnussen til Danmark for at deltage i Golf & Galla, hvor man samlede ind til udsatte børn på det københavnske vestegn.

