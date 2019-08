Se billederne: Tøffe fejret med deller og bajere

Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting rundede de 50 år onsdag, og det blev fejret med en reception på Søren Bruun i Århus, hvor den tidligere landsholdsspiller havde inviteret venner og bekendte på frikadeller og fadøl.

Stig Tøfting startede dagen ud med at blive overrasket i sit hjem af op mod 30-40 venner og familie, der havde taget kage med. Herefter gik turen ned i midtbyen, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg kan ikke klage. Jeg synes, det har været en super fin dag. Det var meget nede på jorden i forhold til også, hvordan jeg er, så jeg synes, at det passede meget godt sammen det hele, siger Stig Tøfting.



Der var både venner, bekendte og mindre bekendte, da Stig Tøfting onsdag fejrede sin 50 års fødselsdag på værtshuset Søren Bruun i Århus. Foto: Claus Bonnerup

Stig Tøfting fik overrakt forskellige gaver ved sin reception. Foto: Claus Bonnerup

- Det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til. Altså, jeg lever jo endnu, så det går sikkert fint, siger han.

Der blev også plads til selfies, da Stig Tøfting fejrede sin 50 års fødselsdagi selskab med blandt andet Thomas Gravesen, Gunner Lind og Casper Elgaard. Foto: Claus Bonnerup

Frank Pingel får sig en delle hos sin gamle ven. Foto: Claus Bonnerup

Stig Tøfting deler fødselsdag med den tidligere danske landstræner Morten Olsen, som han selv nåede at spille under. Han fortæller, at han og Morten Olsen har en særlig tradition.



- Ham har jeg skrevet tillykke til, men jeg har ikke hørt fra ham endnu. Han skal nu nok vende tilbage. Det har vi jo gjort hvert år i mange år efterhånden, men nu er det jo sådan 70 og 50 år, så det er vel lidt specielt, griner 'Tøffe.'

Stig Tøftings tidligere holdkammerat i AGF Steffen Rasmussen var også mødt op til receptionen. Foto: Claus Bonnerup

