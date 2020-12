Sejrer i sidste øjeblik

En forløsende scoring få minutter før tid sikrede onsdag aften Esbjerg en sen 2-1-sejr, da holdet var på besøg hos bundholdet Vendsyssel i 1. Division.

Det lignede ellers i den grad et skuffende pointtab for vestjyderne, der havde set hjemmeholdet udligne til 1-1 cirka et kvarter før tid.

Men få sekunder før den ordinære spilletids udløb kom sejrsmålet, som den jamaicanske Esbjerg-anfører, Rodolph Austin, stod for.

Dermed haler Esbjerg ind på topholdet Viborg i landets næstbedste række. Superliganedrykkerne er nu kun to point bag Viborg, der i seneste spillerunde smed point, da det blev til 1-1 mod Fremad Amager.

Onsdagens kamp i Hjørring var en udskudt kamp fra spillerunde 11, og dermed har alle førstedivisionsklubber nu spillet 14 kampe.

Esbjerg har hentet 32 point, mens Viborg har 34 point. Vendsyssel ligger med nederlaget fortsat næstsidst med 11 point.

Gæsterne fra Esbjerg kom planmæssigt fra start i onsdagens opgør.

Efter godt ti minutter bragte Nicklas Strunck således gæsterne foran, da han med en simpel inderside afsluttede et fornemt Esbjerg-angreb.

Den stilling holdt helt indtil det 76. spilminut, hvor den canadiske angriber Easton Ongaro bragte Vendsyssel på 1-1.

Det så også ud til, at det skulle ende med et pointtab for Esbjerg, men til allersidst dukkede 35-årige Rodolph Austin op i feltet og sikrede de tre point.