Sender landsholdsspiller til Portugal

Han kom tilbage i sommer fra portugisiske Gil Vicente, og nu kan bulgarske Bozhidar Kraev pakke tasken igen og drage mod Portugal.

Ifølge tipsbladet.dk's oplysninger bliver den offensive midtbanespiller, 23 år, udlejet fra FC Midtjylland til Famalicao i en aftale, der offentliggøres snart.

Der er tale om en lejeaftale, der gælder for resten af indeværende sæson - altså frem til sommer.

Kraev, der har 22 landskampe for Bulgarien på cv'et, har spillet 16 gange for FC Midtjylland i denne sæson, men mest spilletid var der i starten af sæonen, inden FC Midtjylland hentede Pione Sisto retur.

Siden har Kraev måttet leve med primært at være indskifter, og offensivspilleren startede senest på banen den 31. oktober, hvor FCM tabte med 1-4 mod FC Nordsjælland.

I Champions League-gruppespillet startede bulgareren ikke inde en eneste gang i de fire kampe, han spillede, og derfor er det altså i alles interesse, at han nu kommer et sted han, hvor han spiller fast. Specielt med de mange dygtige offensive spillere, Brian Priske har at vælge imellem.

Med tanke på Kraevs alder er der behov for fast spilletid, og det bør han får masser af i Portugal, hvor han har et godt navn, efter han leverede flot for Gil Vicente i sidste sæson. Det blev til ni scoringer i 36 kampe for klubben.

Krave skal hurtigt finde formen i Famalicao, der ligger sidst i den portugisiske række - det er dog meget tæt i bunden, og der er bare tre point fra Famalicao på 18. pladsen til lMaritimo på 8. pladsen.

FC Midtjylland har brugt starten af januar på at rydde op i bredden af truppen, så man sikrer, at flest muligt får fast spilletid.

Tidligere i transfervinduet har man sagt farvel til Ronnie Schwartz, Kaan Kairinen og Michael Baidoo, mens Søren Reese er blevet udlejet til AC Horsens, efter han er vendt tilbage fra et mislykket ophold i Polen.

Kraev har fortsat halvandet år igen af aftalen med FC Midtjylland.

