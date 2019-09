Serie 1-kamp måtte stoppes: Rasende spiller jagtede dommer

En fodbolddommer måtte i lørdags stoppe Serie 1-kampen mellem Greve Fodbold og Fuglebjerg/Sandved/Tornemark ti minutter inde i 2. halvleg.

Han havde set bolden ryge ud over baglinjen og dømte hjørnespark.

Det var hans klare overbevisning.

Problemet var bare, at den spiller, han mente havde givet hjørnesparket, var af en anden mening. I dennes optik var der begået frispark mod ham kort forinden - og følte sig derfor snydt af dommeren.

Det skriver sn.dk mandag.

Spilleren, der optrådte som venstre back hos Greve, brokkede sig højlydt over beslutningen og fik derpå et gult kort for sin opførsel.

- Hvad der derefter skete for ham er helt uforståeligt. Det kan vel bedst beskrives med, at han tabte hovedet. I hvert fald blev han meget aggressiv over for dommeren, der ganske forståeligt valgte at afblæse kampen. Men vores spiller kunne ikke lade situationen ligge, siger Greve-træner Morten Mess til sn.dk.

Angiveligt var spilleren så meget oppe og køre, at han forsøgte at få fat i dommeren og ifølge sn.dk kom med diverse trusler.

Dommeren måtte flygte fra scenen - og søgte tilflugt i et omklædningsrum.

Morten Mess fortæller, at han naturligvis ikke kan acceptere vedkommendes opførsel. Og det har allerede fået konsekvenser.

- Spilleren er omgående blevet bortvist og udmeldt af klubben, siger han.

Fuglebjerg/Sandved/Tornemark blev efterfølgende tildelt sejren på 3-0 af DBU Sjælland.

