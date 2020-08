Serieklub fik pludselig stjernen på besøg

Det vil måske være for langt at gå, hvis vi skriver at et overraskende skifte er under opsejling.

Alligevel må der have været julelys i øjnene hos nogen af spillerne og fansene i Tjørring Fodbold i løbet af søndagen.

En af klubbens tidligere spillere var nemlig at finde på træningsbanerne, skriver B.T., ligesom det fremgår på klubbens Facebook-side.

Det var den nuværende Celta Vigo-spiller Pione Sisto, der var en tur forbi barndomsklubben udenfor Herning.

- Jeg kom egentlig bare, fordi jeg gerne ville holde mig i gang. Men jeg vidste også godt, der var flere ting, som ligesom også kunne poppe op i det her med at træne med drenge og have noget at gøre med TIF igen, siger Sisto.

- Der er så mange følelser. Der er mange ting, man tænker tilbage på. Det er et andet sted end dengang, jeg var her, så jeg tror lige, jeg skal bruge lidt tid på at sunde mig lidt over det, der skete i dag.

Det var i perioden 2002 til 2010, at Pione trådte sine barnesko i den lille jyske klub, inden han blev hentet til akademiet i Midtjylland.

Se også: Ung Rooney forklarer forbudt FCK-skifte

Se også: Dansk stortalent har flere diagnoser: En fordel for mig

Se også: AGF presser Anderlecht hårdt i Bundu-poker

Berggreen havde aftale: Så blev de helt forkerte fyret

AGF foran hektisk transfersommer