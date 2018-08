SIF-spiller om fyring: - Ikke noget kæmpe chok

Hverken Silkeborgs viceanfører, Simon Jakobsen, eller fodboldekspert og SIF-legende Morten Bruun er overraskede over, at Peter Sørensen er fortid i Søhøjlandet

Toptræner i dansk fodbold fyret: Det gør ondt!

Det var ikke verdens største overraskelse for Silkeborgs viceanfører, Simon Jakobsen, at det tirsdag kom frem, at han og de øvrige SIF-spillere skal have ny chef.

- Resultaterne har været dårlige lige siden grundspillet blev afsluttet i Superligaen i foråret, og da vi rykkede ned i sommer, var klubbens fans ude og forlange ændringer på trænerposten. Når man så lægger den dårlige sæsonstart i 1. division oven i, så er der ikke noget kæmpe chok for mig, at Peter er blevet fyret, siger Simon Jakobsen og fortsætter.

- Når det er sagt, så er jeg oprigtigt ked af, at Peter er blevet fyret. Jeg kan rigtig godt lide Peter, både som menneske og som fodboldtræner.

Simon Jakobsen er ked af, at Peter Sørensen er blevt fyret, men resultaterne har længe svigtet, siger han. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

I forbindelse med fyringen af Peter Sørensen har der været påstande om, at manageren havde mistet omklædningsrummet, men det afviser Simon Jakobsen har været tilfældet.

- Jeg ved ikke, hvad der har foregået på direktionsgangene på JYSK Park, men hos os i omklædningsrummet har der været fuld opbakning og tiltro til Peter og resten af teamet. Det er min helt klare opfattelse, siger Simon Jakobsen og konkluderer.

- Vi spillere er også en kæmpe del af det her, men det er bare sådan, at det er på trænerposten, at det er lettest at skifte ud. Nu må vi videre og være skuffede i dag, og så kigge frem ad i morgen (onsdag, red).

’Peter kan ikke føle sig uretfærdigt behandlet’

Selv om Morten Bruun i kraft af sit arbejde ser mest fodbold på Europas største adresser og herhjemme i Superligaen, så holder klublegenden, med 424 førsteholdskampe under bæltet i den røde trøje, naturligvis et vågent øje med Silkeborg IF.

Morten Bruun (tv) mener, at hjerteklubben Silkeborg har udvist rettidig omhu ved at skille sig af med Peter Sørensen. Foto: Lars Poulsen

Morten Bruun har den absolut største respekt for Peter Sørensen som manager, men alligevel mener fodboldeksperten på Discovery, at Silkeborg IF har udvist rettidig omhu med fyringen.

- En nedrykket træner har altid begrænset kredit hos ledelse og fans, og når man tager Silkeborgs forbistrede facit med nul mål og et point i tre kampe in mente, så kan man sagtens kalde fyringen for rettidig omhu.

- Jeg er jo en ven af huset, og i den forstand er jeg som regel enig med de beslutninger som klubben træffer, for jeg ved, det er for klubbens bedste. Silkeborg hører til i Superligaen og har materialet til det, og selv om jeg synes, Peter er en dygtig manager, så er klubben over alt andet.

- Når man putter alle ting i vægtskålen, så kan Peter ikke føle sig uretfærdigt behandlet, og det tror jeg heller ikke, han føler. Han er sikkert skuffet, men sådan er gamet. Han skal nok finde et nyt job, siger Morten Bruun.

