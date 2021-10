Signe Vadgaard er ny vært på Onside

Da Camilla Martin for nylig skiftede Nordic Entertainment Group ud med TV 2 Sport, efterlod hun en ledig plads som vært på det ugentlige Superliga-program Onside.

Afløseren er nu fundet internt i huset. Signe Vadgaard skifter Premier League-tjansen på samme kanaler ud med jobbet på TV3-flagskibet, hvor hun får sin debut 17. oktober.

Hovedpersonen glæder sig selvsagt til opgaven.

- Superligaen er dér, de fleste af os starter i vores kærlighedsforhold til fodbold. Nogle af os har været på stadion som helt små piger og drenge og drømt stort; dét der skal være mig en dag. Det er et kæmpe privilegie at overtage Danmarks længst kørende fodboldmagasin, der gang på gang sætter dagsordenen for dækningen af 3F Superligaen, siger hun til TV3 Sports hjemmeside.

Ikonisk program

Onside har kørt i TV3-regi siden 1999 og sendes hver søndag som opsamling på ugens Superliga-runde. Tidligere har blandt andre Jakob Kjeldberg og Peter Palshøj været værter på programmet.

Og redaktionschef Benjamin Munk Lund kalder det da også en kerneopgave, som Signe Vadgaard har fået.

- Det siger sig selv, at det at være vært for vores superligaflagskib Onside er en kerneopgave i TV3 Sports fodbolddækning. Derfor er jeg også enormt glad for, at vi med Signe Vadgaard får en absolut topvært på posten.

- Vi kender Signes kvaliteter særdeles godt fra både Premier League- og EM-opgaverne, og hun har i mine øjne hele pakken i forhold til at sikre både den begejstrede og kritiske dækning af Superligaen, som Onside også i årene, der kommer, skal kendes på, siger Benjamin Munk Lund.

Han uddyber over for Ekstra Bladet, hvordan man tog beslutningen om, hvem der skal være Camilla Martins erstatning.

- Selvfølgelig har vi overvejet, hvem der skal have det job. Vi har overvejet, om der var gode eksterne og interne kandidater. Og så var vi ret tidligt klar over, at vi havde det bedste bud i Signe. Og det ville hun heldigvis gerne, siger Benjamin Munk Lund.

Ingen erstatning på Premier League

Signe Vadgaard har tidligere været tilknyttet Discovery Networks, men skiftede i 2019 til konkurrenten Nordic Entertainment Group, der står bag Viaplay og alle TV3-kanaler.

Hun har frem til nu været fast vært på Premier League-udsendelserne, men har sidste vagt på engelsk fodbold søndag.

Benjamin Munk Lund fortæller til Ekstra Bladet, at hendes opgaver på Premier League-dækningen overtages af folk, der allerede er i huset.

Det bliver således blandt andre Peter Grønborg, Helle Smidstrup og Jesper Simo, der fortrinsvis vil tone frem på skærmen, når der er engelsk fodbold på kanalerne.