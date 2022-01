Sisto: Ærgerligt at samfundet er endt sådan

FC Midtjyllands Pione Sisto er en herre, som ikke er bange for at stille sig frem med en holdning, som han godt kan stå næsten alene med.

Det har han gjort med sin manglende corona-vaccine, og nu fortsætter han om, hvad kroppen selv kan hele.

Det sker i FCM-spillerens egen podcast Inside by Sisto.

Her peger offensivspilleren på, at det er hans fornemmelse, at han ser, at folk er ved at glemme den intelligens, som kroppen ifølge ham selv har til at bekæmpe de udfordringer, som man kan stå overfor.

- Jeg synes, at det er ærgerligt, at det virker til, at samfundet desværre er endt i en situation, hvor vi ikke tror på os og vores egne intentioner. Vi tror heller ikke på den power, som vi egentlig besidder, siger han og fortsætter:

- At vi nu er begyndt at give det til noget eksternt - og det begynder at tage kontrol over en, lyder det fra Pione Sisto.

I podcasten har han den fysiske træner Mads Tömörkènyi fra MT Performance med sig, der har arbejdet med højtprofilerede spillere som landsholdsspilleren Thomas Delaney.

Tömörkènyi bakker op om Sistos udsagn om kroppens intelligens, og påpeger, at kroppen med god næring, søvn, regelmæssig motion, sollys og den rigtige vejrtrækning kan klare meget selv.

Tidligere har Sisto også været fremme i sit eget medie om blandt andet spilleres karakterer efter kampe.