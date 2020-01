Sjælden transfer: Køber tribune af divisionsklub

Det kom som lidt af en overraskelse, da FC Helsingør i sæsonen 2016/2017 rykkede op i Superligaen, for holdet var dengang uden et fuldtidssetup, og faciliteterne var heller ikke just til Superliga.

Derfor måtte man - udover en opgradering på spillersiden - også opgradere på faciliteterne, og det betød blandt andet, at der blev indkøbt containertårne, som kunne bruges til tv-kameraer, ligesom der blev købt en stor siddetribune til fans af udebaneholdet.

Men siddetribunen og tv-tårnene skal ikke længere være i FC Helsingør - faciliteterne skifter klub. Det skriver Helsingør Dagblad.

I stedet for at være til gavn for et hold i 2. Division skal de fremover servicere Fremad Amager, der ligger i den næstbedste række i Danmark, NordicBet Ligaen og har ambitioner om at komme i Superligaen.

Der er et nyt stadion på vej i Helsingør, og her har det ikke været muligt at få tribunen med, og derfor har man solgt tingene. Foto: Finn Frandsen.

Det bekræfter Fremad Amagers COO, Janus Kyhl, der har en fortid som direktør i FC Helsingør og faktisk var manden, der købte faciliteterne dengang.

- Det er bestyrelsen for Fremad Amager, der har besluttet sig for at købe tribunen og containerne, og da jeg er en del af den, så har jeg selvfølgelig også spillet en rolle i den sag, siger Janus Kyhl til Helsingør Dagblad.

Det fremgår ikke, hvor lang en aftale faciliteterne har fået med Fremad Amager, eller hvad de har kostet i transfersum.

FC Helsingør fik en enkelt sæson i Superligaen og er siden rykket ned i 2. Division, og selv om man er på vej tilbage til NordicBet Ligaen, er der sket meget de sidste par år. Der er et nyt stadion på vej i Helsingør, og her har det ikke været muligt at få tribunen med, og derfor har man solgt tingene.

