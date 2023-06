Skæbnedag for tiltalt spiller: Nu falder dommen

Der er lagt op til en skæbnedag for en topspiller i dansk fodbold. Fredag afsiges der dom i en sag, hvor han blandt andet er tiltalt for seksuelt overgreb

Mulig afpresning, mulig bestikkelse, ord mod ord, forklaring mod forklaring.

Der har været nok at tage stilling til for dommeren og de to domsmænd i Københavns Byret, som senere fredag skal beslutte, om en spiller i dansk fodbold skal dømmes eller frifindes.

I retssal 27 i Københavns Byret bliver der nemlig afsagt dom i en retssag, der har kørt siden 6. juni.

Fodboldspilleren er tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje samt forsøg på voldtægt - og desuden krænkelser af yderligere to kvinder.

Topspiller afviser: - Hun gav mig et blowjob

Han har gennem hele forløbet nægtet sig skyldig, og det er ikke muligt at komme nærmere ind på spillerens identitet eller klub, da der er nedlagt navneforbud i sagen.

Annonce:

Ekstra Bladet har været med hele vejen, og zoomer man ind på de enkelte retsmøder, der i alt har været tre af, har et af de helt store stridspunkter været spørgsmålet om, hvorvidt fodboldspilleren er blevet afpresset, eller om fodboldspilleren har bestukket den forurettede og et vidne i det ene af forholdene.

Spilleren, der er tiltalt for at have krænket kvindens blufærdighed på sin adresse 30. juli 2022, mener, at han af en ven til forurettede blev afpresset for 30.000 kroner og en fodboldtrøje, mod at den forurettede kvinde ikke delte den krænkende oplevelse med ham offentligt.

Men ifølge vennen, som har vidnet i sagen, forholder det sig stik modsat.

Sådan lød det klare budskab fra ham, da han afgav sin forklaring fra skranken i midten af retslokalet 13. juni.

- Jeg ser det ikke sådan. Jeg oplever det, som om det er ham, der har tilbudt en sum penge og en trøje, for at det ikke skulle blive meldt, forklarede vidnet.

Vidne afviser anklager: 'Han tilbød mig penge'

Under alle omstændigheder var der aldrig tale om en pengeoverførsel, og den forurettede kvinde endte med at skrive om oplevelsen offentligt.

Lidt over en uge senere blev han anholdt og varetægtsfængslet i 27 dage.

Læs meget mere om sagen nedenfor:

Politiet lod ham først gå

Tiltalt fodboldspiller var bange for at blive spottet i bar

Tiltalt fodboldspiller er helt alene i retten

Tiltalte: Fik pludselig tilsendt sex-video