Skælder ud på tilskuere: Forstår det ikke!

OB vandt fredag 3-0 over Lyngby, og det var fynboernes cheftræner Jakob Michelsen selvsagt glad for. Dog var han meget ærgerlig over, hvordan Lyngby havde håndteret deres fans i forbindelse med kampen.

Det gør Michelsen klart i et interview med TV3 Sport, hvor han lyner mod aftenens modstander.

- Når jeg nu har taleretten, så forstår jeg simpelthen ikke, at når klubberne gerne vil have flere tilskuere på stadion, at Lyngby ikke skrider hårdere ind på, at over 100 mennesker står og hopper og danser. Så får vi aldrig flere tilskuere på stadion, siger han og fortsætter.

- Vi står midt i en pandemi, og jeg vil gerne slå et slag for, at vi gerne vil have flere tilskuere. Klubberne har vist, at de kan håndtere, at der er sektioner af 500, hvor folk sidder ned og holder afstand, lyder det fra Jakob Michelsen.

Han understreger endvidere, at det er meget afgørende for klubberne, at de kan få tilskuere ind igen, da det er det, som de lever af - og derfor er det blandt andet jobs, der er på spil for folk rundt omkring.

Det skulle særligt have været inden kampen og i slutningen af opgøret, at der skulle have været problemer i Michelsens optik.

Senest har regeringen i Danmark fastslået, at de nuværende regler med maks 500 mennesker alt inklusiv kan være på stadion i forbindelse med Superliga-kampe er forlænget frem til nytår.

