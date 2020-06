Skandalen fortsætter: Tiltalt for bedrageri

Skandale-sagen om fodboldspilleren Bernio Verhagen fortsætter tilsyneladende.

Den tidligere Viborg-spiller er nemlig blevet tiltalt for at forsøge at begå bedrageri og dokumentfalsk mod en fodboldklub.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Verhagens ulovligheder er ifølge politiet sket i perioden mellem 3. juli 2019 og 13. november 2019. Her skulle han angiveligt have bedraget en fodboldklub ved at have sendt mails og beskeder, der ikke kom fra de angivne afsendere.

26-årige Bernio Verhagen er i forvejen tiltalt for voldtægt, røveri og flugt fra politiet.

Han har desuden siddet varetægtsfængslet siden 27. november 2019.

Det er endnu uvist om de forhold, der fremgår af tillægsanklageskriftet, vil blive behandlet med verserende sag, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi desuden i pressemeddelelsen.

Snød Viborg

For at forstå hele skandalen om Bernio Verhagen er man nødt til at spole tiden tilbage til 5. november 2019.

Her skriver den danske fodboldklub Viborg FF kontrakt med en spiller, som de selv kalder for 'lynhurtig.' Dengang var klubbens sportschef, Jesper Fredberg, meget begejstret over tilføjelsen af hollænderen.

'Vi er glade for, at det er lykkes at lave en aftale med Jordan, som er en lynhurtig og aggressiv spiller, der vil passe godt ind her og kan dække alle de tre offensive positioner i vores spilsystem,' sagde Jesper Fredberg i forbindelse med præsentationen af Bernio Jordan Verhagen.

Den 26-årige hollænders CV talte en række klubber rundt omkring i verden. Blandt andet Cape Town City i Sydafrika og Dinamo-Auto i Rumænien.

Problemet var bare, at Bernio Verhagen havde snydt sig til kontrakter hos en række klubber samt de to nævnte.

Falsk agent

Ydermere anvendte Bernio Verhagen en falsk agent. Viborg blev nemlig bildt ind, at klubben ville kunne få et samarbejde med den kendte agentvirksomhed Stellar Group, der tidligere har haft haft verdensstjerner som Gareth Bale under sine vinger.

Agenten, der skulle være tale om, var Mo Sinouh. Efterfølgende blev agenten kontaktet spurgt ind til, hvad han kendte til Bernio Verhagen. Han havde dog hverken hørt om Verhagen eller set ham spille.

Og det er her, hvor Bernio Verhagen skulle have begået bedrageri og dokumentfalsk mod Viborg, hvorfor han er tiltalt af politiet.

