Skandalespiller tiltalt for vold, voldtægt, røveri og flugt

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi har rejst tiltale mod den hollandske fodboldspiller Bernio Verhagen.

I løbet af efteråret 2019 blev en kvinde flere gange udsat for vold på en adresse i Viborg. Desuden blev hun voldtaget og truet.

Gerningsmanden er ifølge anklagemyndigheden hendes kæreste - den 26-årige skandaleombruste Bernio Verhagen.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, skriver TV Midtvest.

Verhagen er blevet tiltalt for vold og voldtægt samt ulovlig tvang og trusler mod kvinden. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Derudover er han tiltalt for røveri, trusler mod vidner, flugt fra politiet og 'uberettiget videooptagelse af samleje'.

Bernio Verhagen har tidligere været tilknyttet fodboldklubben Viborg FF.

Verhagen kom i mediernes søgelys, da Viborg FF 25. november opsagde kontrakten med ham.

Klubben mente, at spilleren havde indgået en kontrakt under falske forudsætninger. Samtidig anmeldte Viborg FF sagen til politiet.

Flere medier havde på det tidspunkt allerede beskrevet, at hollænderen ikke havde evnerne til at spille fodbold på professionelt plan.

Det viste sig, at Bernio Verhagen ikke havde spillet en eneste professionel kamp. Og at flere af de klubber, som han hævdede at have været til prøvetræning hos, ikke kendte ham.

Samme dag som Viborg FF's anmeldelse blev Verhagen anholdt i forbindelse med tumult i en kiosk på Banegårdspladsen i Viborg.

Derefter blev han sigtet for trusler, vold og røveri - og varetægtsfængslet.

I december udvidede politiet sigtelsen mod Verhagen, der ifølge ordensmagten gentagne gange havde været voldelig over for sin kæreste.

Efter at en dommer ved et retsmøde i december besluttede at forlænge fængslingen af Verhagen, lykkedes det ham at stikke af fra politiet.

Anklageskriftet i sagen omfatter i alt ti forhold.

Retssagen begynder den 28. april ved Retten i Viborg.

Længere fængsel: Han er sigtet for flugtforsøg

Voldssigtede Verhagen anholdt i Holstebro

Stak af fra politiet: - Jeg er på vej til Sverige