Slår til i sidste øjeblik

RANDERS (Ekstra Bladet): Awer Mabil sikrede på vil vis FC Midtjylland en sen, sen sejr mod Randers FC, da ulvene lukrerede på en sjælden omstilling langt inde i overtiden.

Anders Dreyer anede ved den ene sidelinje intuitivt, at Awer Mabil var stukket afsted i modsatte side og med en vidunderlig skærende pasning på tværs sendte han australieren alene med Patrik Carlgren og der svigtede Mabil ikke.

Noget af en magisk hånd fra Brian Priske på bænken, der skiftede de to opmænd til sejrsmålet ind i slutfasen.

Dermed holdt Randers FC på surrealistisk vis liv en af de vildeste traumer i Superligaen og tabte for tiende gang i træk på eget græs mod FC Midtjylland.

Efter mere end otte år og ni nederlag i træk til ulvene så det ellers ud til, at Randers FC vill hæve et velfortjent point takket være 1-1.

Men i overtiden glemte kronjyderne den koncentration på egne dødbolde, som ellers havde kendetegnet dem gennem hele kampen, hvor de i perioder var hurtigere til at løbe retur end de var til at søge egne afslutninger.

FC Midtjylland har op til forårssæsonen valgt at tilføje Austin MacPhee til trænerstaben, en dødboldsspecialist.

Det er tvivlsomt om det ligger i hans repertoire, at indkast ved modstandernes felt skal ende med en pasning til egen keeper, men det var ikke desto mindre hvad der skete to gange i kampens løb.

I en fastlåst kamp betød det, at FC Midtjylland manglede et vigtigt våben, som så ofte har tjent dem vel. Og Randers FC sørgede så for at minde mestrene om, hvor vigtigt skarpe dødbolde er, da succesholdet rejste sig lige efter Luca Pfeiffers åbningsmål.

Evander fandt tæt under mål den store tysker, der omsider kunne åbne sin målkonto for mestrene.

Føringen blev kortlivet. Et frispark fra Vito Hammershøy-Mistrati endte ved den helt fri Alhaji Kamara, der simpelt headede udligningen i nettet.

Det lignede en pointdeling, men i sidste øjeblik sørgede Mabil for endnu en FCM-sejr i Randers.

